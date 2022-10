« Vous allez au désert »

Mortibus et inutile la poésie ? Que nenni. Cette chronique « Vox Poetik » reviendra régulièrement vous le seriner en vous proposant des extraits qui nous hérissent les chakras. Vingt-deuxième cri, une envolée du poète-résistant Paul Éluard, publiée dans le recueil Deux poètes d’aujourd’hui, dans lequel il exhorte ses camarades prosateurs à davantage chanter la rue et les fronts qu’elle construit.

Que dire de Paul Eluard (1895-1952) ? Qu’il a chanté l’amour fou comme personne, pour Gala, pour Nusch, ça c’est sûr. Qu’il a aimé Dada, en homme de goût. Qu’il a su côtoyer surréalistes arrogants de type André Breton et PCF de type stalinien (dont il fut exclu dès 1933) sans y perdre ses principes. Qu’il a donné de la poésie à la Résistance. Qu’avec quelques camarades il a attaqué frontalement l’exposition coloniale de 1931, ce « carnaval de squelettes ». Qu’il a composé un poème, « Liberté », dont les 21 strophes ont été larguées par les aviateurs anglais sur la France occupée. Qu’il ne badinait pas en terme d’anti-fascisme. Que quand Nusch est morte, il a gardé ses yeux rougis de larmes dardés sur les brasiers (« Il y a les maquis couleur de sang d’Espagne / Il y a les maquis couleur du ciel de Grèce / Le pain le sang le ciel et le droit à l’espoir / Toi que j’aime à jamais toi qui m’as inventé / Tu chantais en rêvant le bonheur sur la terre / Tu rêvais d’être libre et je te continue. »). Et qu’au creux de ses poèmes on trouve, comme si de rien n’était, des bouts de lueur appelant femmes et hommes à trouver dans la lutte une échappatoire au sombre de ce monde.

C’est le cas de « La poésie doit avoir pour but la vérité pratique », publié dans le recueil Deux poètes d’aujourd’hui en 1947. Oui le « soleil dans la forêt », oui l’oiseau faisant son nid « sur les branches de [s]on lit », oui « le cristal d’un jour de pluie », mais si tu ne chantes pas la grève générale, tout ça n’a pas de sens...

⁂

« La poésie doit avoir pour but la vérité pratique »

À mes amis exigeants

Si je vous dis que le soleil dans la forêt

Est comme un ventre qui se donne dans un lit

Vous me croyez vous approuvez tous mes désirs

Si je vous dis que le cristal d’un jour de pluie

Sonne toujours dans la paresse de l’amour

Vous me croyez vous allongez le temps d’aimer

Si je vous dis que sur les branches de mon lit

Fait son nid un oiseau qui ne dit jamais oui

Vous me croyez vous partagez mon inquiétude

Si je vous dis que dans le golfe d’une source

Tourne la clé d’un fleuve entr’ouvrant la verdure

Vous me croyez encore plus vous comprenez

Mais si je chante sans détours ma rue entière

Et mon pays entier comme une rue sans fin

Vous ne me croyez plus vous allez au désert

Car vous marchez sans but sans savoir que les hommes

Ont besoin d’être unis d’espérer de lutter

Pour expliquer le monde et pour le transformer

D’un seul pas de mon cœur je vous entraînerai

Je suis sans forces j’ai vécu je vis encore

Mais je m’étonne de parler pour vous ravir

Quand je voudrais vous libérer pour vous confondre

Aussi bien avec l’algue et le jonc de l’aurore

Qu’avec nos frères qui construisent leur lumière.

⁂

⁂

