« Du haut de la tour, je jetterai tous les artistes »

Mortibus et inutile la poésie ? Que nenni. Cette chronique « Vox Poetik » reviendra régulièrement vous le seriner en vous proposant des extraits qui nous hérissent les chakras. Dix-huitième salve, un saut de côté dans la variété italienne, avec les paroles perchées et quasiment proto-situationnistes d’un morceau de Franco Battiato, farfelu magnifique.

Le 18 mai prochain, il y aura un an que Franco Battiato est mort. On en pleure encore des larmes de sang. Pourtant, un mystère demeure. Comment cet hurluberlu binoclard a-t-il su provoquer un tel enthousiasme chez ses fans, un tel agacement chez les autres, avec ses arrangements contestables et ses paroles perchées, à côté desquelles les envolées de Mylène Farmer semblent extraites du Code de procédure pénale ? Qui sait, quand on sait pourquoi on aime c’est qu’on n’aime pas assez.

Dans le genre bizarre, le pedigree est irréprochable. Pionnier de l’électro inécoutable dans l’Italie des années 1970 (comme il le sera du vocodeur trente ans plus tard), auteur des plus énormes succès de la variétoche du début des années 1980 (« Voglio vederti danzare », « Centro di gravità permanente », « Bandiera bianca »…), il est aussi le premier chanteur pop invité à chanter devant le pape, quelques mois avant d’aller donner un concert en arabe dans Bagdad sous embargo. Puis il s’installe en ermite sur les hauteurs de sa Catane natale, où il compose des opéras, peint des tableaux pas terribles, reprend Brahms et Dalida et réalise des films dont le dernier, Niente è come sembra (2007), featuring Alejandro Jodorowsky.

Généreux en concert (« Je m’en passerais bien, concédait-il, mais ça fait plaisir aux gens ») comme à la télé, Battiato envoyait chier tout le monde, à commencer par celui de la culture – témoin, sa chanson « La Tour », ci-dessous. Avare en chansons d’amour, il distille à intervalles réguliers des messages politiques plus ou moins discrets, déplorant le sort de sa « pauvre patrie » (« Povera patria ») et « les charlatans, les magouilleurs » dont il faudrait encore « payer les extras » (« Inneres Auge »). En 2014, il avait soutenu la campagne de crowdfunding du quotidien d’extrême gauche Il Manifesto – avant de retourner à ses ésotéristes et à sa musique soufie.

⁂

La tour

« Du haut de la tour

Je jetterai tous les artistes

Car les trompettes du jugement retentiront

Pour tous ceux qui croient en ce qu’ils font

Chez les Spartiates

Autrefois c’était pareil

Ils jetaient de la falaise

Ceux qui tournaient mal

Du haut de la tour

Je jetterai tous les théâtreux

Et Notre-Dame des Turcs

Miroir de mes appétits

Qui de nous est le meilleur en ce royaume ?

Mais je sauverai

Ceux qui n’ont envie de rien faire

Mais ne savent pas rien faire

Ceux qui n’ont envie de rien faire

Mais je sauverai

Ceux qui n’ont envie de rien faire

Mais ne savent pas faire

Du haut de la tour

Je jetterai tous les cinéastes

Les acteurs et l’électroménager

À la veille de la destruction

Des dinosaures antédiluviens

Reviendront

Une race de super-reptiles,

Chalalala, qui mangeront

Les présentateurs

Surtout les créatifs

Qui jouent à des quiz électroniques

On mangera ceux qui font mais ne savent pas ce qu’ils font

Seront sauvés

Ceux qui n’ont envie de rien faire

Mais ne savent pas rien faire

Ceux qui n’ont envie de rien faire

Seront sauvés

Ceux qui n’ont envie de rien faire

Mais ne savent pas faire »

(Franco Battiato, album L’Arca di Noè, 1982, traduction maison)

⁂

⁂

