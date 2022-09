« La sueur noire des porcs »

Mortibus et inutile la poésie ? Que nenni. Cette chronique « Vox Poetik » reviendra régulièrement vous le seriner en vous proposant des extraits qui nous hérissent les chakras. Vingtième assaut, un poème de Benjamin Péret (1899-1959), surréaliste pratiquant mais aussi combattant anarchiste et ethnologue amateur, qui déchaînait sa hargne dans Je ne mange pas de ce pain-là (1936).

Tout le monde déteste Benjamin Péret. Ne nous voilons pas la face, c’est comme ça et il l’a cherché : fidèle porte-flingue d’André Breton dans la secte surréaliste, qu’il suit comme une ombre et dont il accomplit les basses œuvres, odieux petit type gros et moche, et méchant avec ça, même si ça le rend rigolo, comme sur cette célèbre photo publiée dans la revue La Révolution surréaliste et légendée : « Notre collaborateur Benjamin Péret injuriant un prêtre ». Dernièrement, la critique bourgeoise lui a aussi beaucoup reproché d’avoir défoncé le jeune Aragon, coupable d’écrire un roman, enfreinte éhontée à la cacherout surréaliste1.

Péret, c’est pourtant aussi, tandis que le même Aragon rectifiait son nœud de cravate dans le miroir des salons staliniens, un combattant de première ligne de la colonne Durruti, un spécialiste des cultes africains du Brésil, où il vit plusieurs années et où il a un fils qu’il appelle Geyser, puis un fin connaisseur des mythes mayas, au Mexique où il passe sept ans pendant et après la Seconde Guerre mondiale.

Dans la deuxième moitié des années 1920, Péret met sa haine en vers politiques et cinglants, réunis en 1936 dans Je ne mange pas de ce pain-là (réédité en 2010 par Syllepse). Curés pédophiles, militaires assassins, députés véreux, tout y passe, en gerbes de sang et en flaques de merde et de vomi. Au lieu de ceux de cette crapule d’Éluard, ce sont ces poèmes-là qu’on devrait apprendre dans les écoles. Que les enfants sachent bien qu’en politique, l’important est de savoir qui sont les méchants. Car les gentils, hein…2

⁂

Le pouvoir temporel du pape

La sueur noire des porcs

accoucha d’un pou blanc

Gras visqueux il grandit

Comme il était italien

il entreprit sa pauvre marche sur Rome

et un jour arriva au cul sale du Vatican

Ce n’était plus qu’un morpion au milieu de christs pourris

et de vierges violées par ses ancêtres

Des vierges putains qui soulagèrent leur ventre

dans la tinette du bénitier

vous naquîtes

viandes d’église suifs de confessionnal

pourritures eucharistiques

et dans le nombril de chacun de vous noir violet ou rouge

se gonfle le pou blanc

le frère de celui qui las de vomir dans son Vatican

veut désormais contaminer les voisins

avec l’encens de son ventre galeux

Et les voisins sont satisfaits

Ils s’assemblent sur son passage

déchets de légumes dans les halles vides

Et voilà l’Italie fasciste

⁂

⁂

