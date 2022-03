Mortibus et inutile la poésie ? Que nenni. Cette chronique « Vox Poetik » reviendra régulièrement vous le seriner en vous proposant des extraits qui nous hérissent les chakras. Onzième salve, une chanson écrite en 1937 par Raymond Asso passée à la postérité sous la voix de Damia puis de Juliette Gréco, où les démons de la guerre sont regardés de haut par des piafs révulsés.

Parfois la poésie est une ritournelle chantée à la fin des années 1930,

Une histoire d’oiseaux qui crient « au fou, au fou » en zieutant les humains courant vers la guerre,

Chantée par une diva Damia, écrite par un certain Raymond Asso, reprise plus tard par la grande Juliette Gréco,

Elle s’entête et s’impose à nos nez collés sur les écrans,

Et on se surprend à la chanter face aux flashs d’info et aux villes en feu,

« Au fou, au fou ! »

⁂

« Tout fout le camp »

« Nous sommes maîtres de la terre

Nous nous croyons des presque dieux

Et pan, le nez dans la poussière

Qu’est-ce que nous sommes, des pouilleux

Et là-haut les oiseaux

Qui nous voient tout petits, si petits

Tournent, tournent sur nous

Et crient "au fou, au fou"

Nous nageons tous dans la bêtise

Et l’on invente des drapeaux

On met des couleurs aux chemises

Sous la chemise, y a la peau

Et là-haut les oiseaux

Qui nous voient tout petits, si petits

Tournent, tournent sur nous

Et crient "au fou, au fou"

Écoutez le monde en folie

"Vive la mort, vive la fin"

Pas un ne crie "vive la vie"

Nous sommes tous des assassins

Et là-haut les oiseaux

Qui nous voient tout petits, si petits

Tournent, tournent sur nous

Et crient "au fou, au fou"

C’est toute la terre qui gronde

Bonne saison pour les volcans

On va faire sauter le monde

Cramponnez-vous, tout fout l’camp

Et là-haut les corbeaux

Qui nous voient tout petits, si petits

Tournent comme des fous

Et crient "à nous, à nous"

La vie pourrait être si belle

Si l’on voulait vivre d’abord

Pourquoi se creuser la cervelle

Quand y a du bon soleil dehors. »

⁂

⁂

⁂