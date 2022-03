Mortibus et inutile la poésie ? Que nenni. Cette chronique « Vox Poetik » reviendra régulièrement vous le seriner en vous proposant des extraits qui nous hérissent les chakras. Dixième salve, un poème à la fois enfantin et rageur de Boris Vian, dressé contre la guerre et ceux qui soufflent sur ses braises.

De Boris Vian, outre le génie de la trompette et de la plume, on connaît l’anti-militarisme et le pacifisme chevillés au corps, notamment mis en avant dans « Le déserteur »,

On peut y voir une forme de naïveté, se dire que comme pour le « quelle connerie la guerre » de Prévert, ce ne sont que des mots,

Mais on peut aussi se réfugier dans ces mots, s’en entourer comme d’un bouclier, voire les darder comme une lance,

Ne serait-ce que pour les enfants, les yeux baissés sur leurs chagrins...

⁂

À tous les enfants

« À tous les enfants qui sont partis le sac à dos

Par un brumeux matin d’avril

Je voudrais faire un monument

À tous les enfants

Qui ont pleuré le sac au dos

Les yeux baissés sur leurs chagrins

Je voudrais faire un monument

Pas de pierre, pas de béton

Ni de bronze qui devient vert

Sous la morsure aiguë du temps

Un monument de leur souffrance

Un monument de leur terreur

Aussi de leur étonnement

Voilà le monde parfumé,

Plein de rires, plein d’oiseaux bleus

Soudain griffé d’un coup de feu

Un monde neuf où sur un corps

qui va tomber.

Grandit une tache de sang

Mais à tous ceux qui sont restés

Les pieds au chaud, sous leur bureau

En calculant le rendement

De la guerre qu’ils ont voulue

A tous les gras tous les cocus

Qui ventripotent dans la vie

Et comptent et comptent leurs écus

A tous ceux-là je dresserai

Le monument qui leur convient

Avec la schlague, avec le fouet

Avec mes pieds avec mes poings

Avec des mots qui colleront

Sur leurs faux-plis sur leurs bajoues

Des larmes de honte et de boue. »

(Boris Vian, Chansons, 1954-1959)

⁂

⁂

