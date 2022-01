Mortibus et inutile la poésie ? Que nenni. Cette chronique « Vox Poetik » reviendra régulièrement vous le seriner en vous proposant des extraits qui nous hérissent les chakras. Sixième salve, une tournée avec le poète anglais Kae Tempest et quelques dieux tombés aussi bas que nous.

Kae Tempest l’a souvent dit : une tempête est en approche, gronde à l’horizon – « There’s a big storm rolling in ».

Kae Tempest, rappeur, poète, anciennement Kate Tempest1, grande voix imbibée de gouaille et de rage, dressée contre tous les binaires, est lui-même un orage – sa bouche, une foudre.

Kae Tempest écoute les villes tomber et grignote le vide par la racine, s’enflammait-on éhontément dans une chronique publiée chez les aminches de Jef Klak.

Kae Tempest sort des albums fous à l’image de Let Them Eat Chaos, élégie à la gloire d’un Londres tournant sur lui-même comme une toupie dépressive et insomniaque, ses habitants balbutiant We are lost, we are lost, we are lost en se gavant de Kétamine & chips.

Kae Tempest tisse des recueils de textes fous, comme Les Nouveaux anciens, où les Dieux sont enfin comme nous : de foutus paumés.

Kae Tempest bonjour.

⁂

« Aux temps anciens

les mythes étaient ces histoires qu’on utilisait pour se raconter.

Il y a toujours eu des héros

et toujours des méchants,

les enjeux peuvent avoir changé

mais rien n’est si différent.

Il y a toujours eu de l’avidité, du chagrin et de l’ambition,

du courage, de l’amour, du péché, de la contrition

nous restons ces mêmes êtres des commencements, vivant toujours dans notre fureur, dans notre crasse et nos frictions, des odyssées quotidiennes, des rêves, des décisions...

Les histoires sont là si tu y prêtes attention.

Les histoires sont ici,

les histoires sont toi,

et ta peur

et ton espoir

est ancien

comme les signaux de fumée.

Les dieux sont tous là,

Car les dieux sont en nous.

Les dieux sont au PMU

les dieux sont au café

les dieux font des pauses clope là-derrière

les dieux sont au bureau

les dieux sont dans l’allée en train de rire _les dieux sont chez le médecin

ils ont besoin d’un petit truc contre le stress

les dieux sont au supermarché

les dieux rentrent chez eux à pied,

les dieux ne peuvent pas s’empêcher de zoner sur Facebook

les dieux sont dans un embouteillage

les dieux sont dans le train

les dieux regardent la pub

ils ne sont pas coupables

ils travaillent pour la mairie

puis les voilà au chômage

les dieux sont dans leurs jardins avec leurs terrasses et leurs plantes

les dieux sont en classe, les pauvres, ils n’ont aucune chance

ils essayent de dire la vérité, mais la vérité est dure à dire

les dieux sont nés, ils vivent un temps et puis ils vont mourir. »

Les nouveaux anciens, L’Arche, 2017, traduction D’ De Kabal & Louise Bartlett

⁂

⁂

