Mortibus la poésie ? Que nenni. Cette chronique « Vox Poetik » reviendra régulièrement vous le seriner en vous proposant des extraits qui nous hérissent les chakras. Seconde salve, une envolée de la poétesse Valérie Rouzeau. Parce que quitte à chanter les personnes merveilleuses, autant le faire avec entrain.

Parfois la poésie s’appelle Valérie Rouzeau. Elle nous rappelle que la poésie est vivante, contemporaine, elle parle de vous, de nous, de la langue et des corps, elle retourne la vie, elle refonde les mots, elle est singulière, elle est lumière, elle émerveille.

⁂

Je pense aux personnes de merveilleuses à vie je pense à leurs coups de main je pense à leurs coups de pieds au soleil cou coupé et à baise m’encore je pense à leurs coups de reins je pense à leurs coups de dés

Je pense aux personnes qui me merveillent la vie d’hier à aujourd’hui et jusqu’au lendemain la merveille de leurs voix de leurs rires et chagrins je pense à eux longtemps je pense à eux très vite je pense à elles aussi je pense partout à lui

Je pense aux personnes dans ma vie merveilleusement je pense merveilleusement aux personnes de ma vie car je n’oublie personne personne et pas même moi je pense à tout le monde et m’y trouve comprise je pense à moi qui pense à vous et à merveille

Extrait de Va où, Le Temps qu’il fait, 2002.

⁂

