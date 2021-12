Mortibus la poésie ? Que nenni. Cette chronique « Vox Poetik » reviendra régulièrement vous le seriner en vous proposant des extraits qui nous hérissent les chakras. Première salve, un extrait du fabuleux poète québécois Gaston Miron.

Parce que poète de langue française nous parlant d’outre-Atlantique et des rives du Saint-Laurent, le territoire poétique de Gaston Miron est mâtiné de mots dont le sens a été oublié par ici...

Avant lecture, voici donc trois définitions :

Garrocher = lancer, jeter

Maganer = endommager, abîmer, maltraiter

Babiche = lanière de cuir

Le reste relève de la langue du combat, de la colère...

Le reste se passe de commentaires...

Le reste est un bréviaire pour franchir les crevasses.

Elles sont nombreuses.

⁂

Vous pouvez me bâillonner, m’enfermer

je crache sur votre argent en chien de fusil

sur vos polices et vos lois d’exception

je vous réponds non

je vous réponds, je recommence

je vous garroche mes volées de copeaux de haine

de désirs homicides

je vous magane, je vous use, je vous rends fous

je vous fais honte

vous ne m’aurez pas vous devrez m’abattre

avec ma tête de tocson, de nœud de bois, de souche

ma tête de semailles nouvelles

j’ai endurance, j’ai couenne et peau de babiche

mon grand sexe claque

je me désinvestis de vous, je vous échappe

les sommeils bougent, ma poitrine résonne

J’ai retrouvé l’avenir

Gaston Miron, extrait de « Séquences », in L’homme rapaillé (© Gallimard, collection « Poésie », 1999.)

⁂

Rab de frissons (mis en musique par Babx) :