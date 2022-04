« Que le jour se lève, sur ce mauvais rêve »

Mortibus et inutile la poésie ? Que nenni. Cette chronique « Vox Poetik » reviendra régulièrement vous le seriner en vous proposant des extraits qui nous hérissent les chakras. Dix-septième salve, un cri de résistance dans la tempête brune, proférée par le magnifique Robert Desnos (1900-1945).

Il y a des voix et des mots qui résonnent encore des décennies après leur écritures,

Celle et ceux du grand poète Robert Desnos en font clairement partie.

Celui qui mourra en déportation en 1945 après s’être engagé dans la Résistance,

Qui chanta aussi bien l’amour que les tourments du temps et la vermine fasciste (« Maréchal Ducono » nous voilà),

Avait également pris position contre les franquistes en Espagne,

Donnant au « No pasarán » une poignante urgence, clairement intemporelle.

⁂

« No pasarán »

« Nuits, Jours et nuits sombres !

Feu, Sang et décombres !

Sang clair des libres Espagnols !

Oui pour l’Espagne et la liberté

Un sang pur coule sur notre sol

Pour l’humanité

No ! No pasarán !

Feu, rougis la forge

Ceux qui nous égorgent

Par ce fer nous crèv’rons leur cœur

Ceux qui ont mis le feu aux maisons

Ceux qui ont tué nos frères, nos sœurs

Jamais ne nous vaincront

No ! No pasarán !

Qui traîne des chaînes ?

Qui sème la haine ?

Le fascisme et tous ses banquiers

Ils ont de l’or, ils ont des canons

Mais nous luttons pour le monde entier

Nous les briserons

No ! No pasarán !

Il nous faut des armes

C’est un cri d’alarme

Il faut des ball’s et des fusils

Aux lueurs du feu, aux sons du tocsin

Nous combattons avec nos outils

Tous ces assassins !

No ! No pasarán !

Par toute la terre

Viennent des volontaires

Pour lutter à côté de nous !

Gloire aux amis qui nous ont rejoints

Au sanglant et glorieux rendez-vous

Ils tendent le poing

No ! No pasarán !

Morts des barricades

Morts nos camarades

Le jour vient, vous serez vengés

Le jour se lève au feu des combats

Dans la mort des soudards insurgés

Nous sonnons leur glas

No ! No pasarán !

Que le jour se lève

Sur ce mauvais rêve

Pour les hommes de l’univers

Pour les travaux de paix et d’amour

Nous peinerons été comme hiver

Ah ! Vienne ce jour

Si pasaremos ! »

(Robert Desnos, Les Voix intérieures, 1937)

⁂

⁂

⁂

