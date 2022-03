« Seul un insensé parle mal du vin »

Mortibus et inutile la poésie ? Que nenni. Cette chronique « Vox Poetik » reviendra régulièrement vous le seriner en vous proposant des extraits qui nous hérissent les chakras. Quatorzième salve, une incitation à l’éthylisme hédoniste du grand poète persan Omar Khayyam, amoureux du vin et des roses.

Parfois la poésie c’est simplement Omar Khayyam qui déboule du 12e siècle persan avec ses 144 Quatrains,

Pour te dire qu’il serait temps de reconsidérer ton passage sur terre,

Que oui la guerre, oui la folie du monde, oui l’âne qui reçoit des coups de pied au ventre,

Mais pourquoi ne pas trouver ici-bas quelques consolations terrestres,

Par exemple boire du vin et s’émerveiller de l’amour et boire du vin ?

Oui, pourquoi ?

⁂

Quelques Quatrains d’Omar Khayyam arbitrairement piochés1

24

« Cesse de penser à toi-même — de craindre la pauvreté, de poursuivre la richesse. — « Bois du vin », une vie si lourde de tristesse — mieux vaut la passer dans le songe ou dans l’ivresse. »

⁂

28

« La lune a déchiré la robe de la nuit. — Bois du vin ; il n’est pas d’heure plus opportune. — Sois joyeux, sans soucis, car longtemps cette lune — brillera sur la tombe de chacun de nous. »

⁂

29

« On nous promet un paradis et des houris aux yeux de jais ; — on nous promet le vin et l’hydromel. — Si nous avons choisi ici-bas le vin et les bien-aimées, — nous avons raison, puisque telle est la fin qui nous est promise là-haut. »

⁂

44

« On assure que celui qui boit ira en enfer. — Comment croire à cette parole mensongère ? — Si celui qui aime le vin et celui qui aime l’amour vont en enfer, — demain tu trouveras le paradis plat comme la main. »

⁂

49

« C’est un jour charmant, ni froid ni chaud. — Le nuage a lavé le visage des roses. — Le rossignol dit en son langage à la rose jaune : — "Bois du vin ! bois du vin !" »

⁂

58

« Quand je serai mort, qu’on efface ma trace, — et pour que ma vie soit un exemple aux autres, — qu’on pétrisse mes cendres avec du vin — pour en faire un couvercle à la cruche. »

⁂

69

« Quand je mourrai qu’on me lave avec du vin, — que la prière soit au nom de la coupe et du vin. — Si tu veux me trouver au jour de la résurrection, — viens me chercher au seuil de la taverne. »

⁂

71

« Ne connais que le chemin de la taverne, — ne cherche que le vin, la flûte et l’ami. — La coupe à la main, la cruche sur l’épaule, — bois du vin, bien-aimé, et tais-toi. »

⁂

91

« Un beau visage au bord d’une onde pure, du vin, des roses ; — tant que je le pourrai, je vivrai ces délices. — Du jour où je suis né, et maintenant, et jusqu’à la fin, — j’ai bu, je bois, je boirai du vin. »

⁂

102

« Cette nuit, je boirai d’une large amphore, — je m’enrichirai de mainte coupe de vin, — je divorcerai d’avec la raison et la religion — et me fiancerai à la fille de la vigne. »

⁂

105

« Si tu donnes du vin à la montagne, elle commence à danser. — Seul un insensé parle mal du vin. — Pourquoi me prêcher le renoncement au vin ? — N’est-il pas l’âme qui anime le corps ? »

⁂

114

« Ne renonce pas au vin pour peu que tu en possèdes. — Combien de regrets suivraient un tel sacrifice ? — La rose entr’ouvre sa robe, le rossignol chante sa joie. — En un tel moment, est-il place pour le renoncement ? »

⁂

119

« Je boirai tant de vin que l’odeur — en montera de ma tombe, — et lorsque passera un buveur attardé, — du seul parfum il tombera, ivre. »

⁂

⁂

Précédents épisodes Vox Poetik :

#1 : « Je crache sur votre argent en chien de fusil » (Gaston Miron)

#2 : Le toast de l’ami italien (Erri de Luca)

#3 : « Aux personnes qui me merveillent » (Valérie Rouzeau)

#4 : « Des têtes de fromages de tête » (Jacques Prévert)

#5 : « Paix sur la terre aux pommes de terre » (Brigitte Fontaine)

#6 : « Les dieux sont au PMU » (Kae Tempest)

#7 : « Un endroit où Billy The Kid peut se cacher quand il tire sur les gens » (Jack Spicer)

#8 : « Non, non, pas acquérir » (Henri Michaux)

#9 : « Des bêtes vivent sur nos visages » (Laura Vazquez)

#10 : « Des larmes de honte et de boue » (Boris Vian)

#11 : « Au fou, au fou ! » (Raymond Asso & Damia)

#12 : « La paix a un cancer du poumon » (Maung Day)

#13 : « On entend seulement le montagnard du Kremlin » (Ossip Mandelstam)