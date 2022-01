« Paix sur la terre aux pommes de terre »

Mortibus et inutile la poésie ? Que nenni. Cette chronique « Vox Poetik » reviendra régulièrement vous le seriner en vous proposant des extraits qui nous hérissent les chakras. Cinquième salve, une charge contre les explications de textes et les tristes exégètes menée tambour battant par la seule et unique Brigitte Fontaine.

Parfois la poésie jaillit des froufrous d’une dame qui nous dit merde « avec [son] look de libellule ».

Et qui se rit du temps qui passe comme des émissaires de CQFD cherchant à l’interviewer.

Et qui gratte le cul des présidents avec des fourchettes rouillées.

Et qui enguirlande « les expliqueurs et expliqueuses de textes »,

Et qui dans cent ans encore, c’est sûr, continuera à envoyer bouler les zombies de la fin du monde en riant d’une voix nappée de cigarettes roses, drapée dans ses manteaux en plumes de hiboux.

⁂

« Explication de texte »

« L’Explication de texte est un crime contre l’humanité.

Les expliqueurs et les expliqueuses de textes devraient tous être passés par les armes, châtrés, défenestrés, roués vifs et suicidés dans le dos.

Les petits enfants qui subissent les explications de textes sont à tout jamais dégoûtés, acculturés, dévoyés, émasculés ou excisées et ovarectomisées.

Les exégètes, malgré leur nom beau comme l’Antique, les exégètes sont des pendards et des maroufles. Je le dis au risque de me répéter. Car j’aime le risque, je survis grâce au risque, je renais grâce au risque. Je renais pour rien, comme ça. Pourquoi pas ? On renaît et on re-meurt, c’est la vie qui veut ça. Et ce que la vie veut, Dieu le veut.

Alors, notre Boucle d’Or disais-je, tomba amoureuse de Dieu, un jour à l’improviste. Elle prit le nom de Paul Claudel et envoya sa sœur à l’asile, où elle mourut de faim.

Personne n’est parfait.

Alors Boucle d’Or, soucieuse d’être plus que parfaite, renaquit, car elle était morte aussi, de honte mais trop tard, renaquit donc sous forme d’un bouquet de narcisses qui éclaira le monde un instant.

Ceci bien pour sûr pour dire que les explications de textes et les exégèses sont et demeurent des crimes de guerre et paix.

Paix sur la terre aux hommes de bonne volontés. Les femmes ? Oh, vous savez… Non, vous ne savez pas. Moi non plus.

Paix sur la terre aux pommes de terre.

Bon courage aux exégètes qui ont immédiatement lâché cette affaire ou se sont poignardé le cul.

Cul-de-sac, d’accord, accord parfait.

Mais assez parlé de moi. »

Brigitte Fontaine, Paroles d’évangile, Le Tripode, 2019.

⁂

⁂

Précédents épisodes Vox Poetik :

#1 : « Je crache sur votre argent en chien de fusil » (Gaston Miron)

#2 : Le toast de l’ami italien (Erri de Luca)

#3 : « Aux personnes qui me merveillent » (Valérie Rouzeau)

#4 : « Des têtes de fromages de tête » (Jacques Prévert)