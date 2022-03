« La paix a un cancer du poumon »

Mortibus et inutile la poésie ? Que nenni. Cette chronique « Vox Poetik » reviendra régulièrement vous le seriner en vous proposant des extraits qui nous hérissent les chakras. Douzième salve, un poème de Maung Day extrait du glaçant et magnifique recueil Printemps birman, consacré au coup d’état de février 2021 et à la révolte qu’il a suscité.

Quand la poésie crie dans la guerre, parfois, on n’a pas vraiment les mots,

On est juste impressionnés, envoûtés par tant de courage, langue coupée,

Tout juste sorti aux éditions Héliotropismes, le recueil de poésies Printemps birman est du genre uppercut,

Il présente 14 poètes birmans et rohingyas et 6 photographes, « tous exilés, emprisonnés ou assassinés par les militaires depuis le coup d’État de février 2021 »,

Une claque de bout en bout, dont on a sélectionné un poème particulièrement fort, signé du poète et militant politique Maung Day,

Où il est question d’une époque « Où les assassins en tous genres s’amusent ensemble »...

⁂

« Formaldéhyde » - Maung Day

« Pas de soleil dans le ciel, pas d’air dans nos poumons

Sans soleil, comment nous reconnaître ?

Je marche dans les rues de Yangon

Mais j’ignore où elles se terminent

Les fleurs secouent leurs pétales

Les corbeaux arrachent les bébés endormis

Yangon est un vieux chien boiteux

Yangon – je l’aime autant que je la hais

Le monde tourne sans cesse dans ma tête

Quelqu’un vient de me demander quelle heure il est

Il est l’heure de décider s’il faut se lever ou rester couché

C’est une époque où l’on doit contempler les fantômes des morts passer parmi nous

Une époque où les assassins en tous genres s’amusent ensemble

Une époque où les arcs-en-ciel tombent sur le sol comme des feuilles mortes

Une époque où le temps s’arrête

À la levée du jour, j’ai tiré cette époque par la queue

Je me suis emparé des avions dans le ciel à coups de dents

Pas de soleil dans le ciel, pas d’air dans nos poumons

Pas de père pour les enfants qui sniffent la colle à côté de la gare

Tandis que j’écris ce poème,

Un homme muni d’un poignard fume un joint dans mon salon

La radio annonce que la paix a un cancer du poumon

La poésie est le journal du futur, l’encre est le sang de la nouvelle génération

Nous devons imprimer les poèmes en grands caractères

Et en souligner les mots

Tandis que j’écris ce poème

Certains ont dû déplacer leur village

La vermine les a suivis

J’ai un goût de pesticide dans la bouche

Pas de soleil dans le ciel, pas d’air dans nos poumons

Pas de terre pour nos paysans

Je marche dans les rues de Yangon

Myaynigone, Thamine, Sanchaung1 me rejoignent

Nous n’avons jamais pensé rester là

Le Passé jette un rayon de folie sur nos corps

En partant d’ici le plus loin possible

Nous finissons par revenir au point de départ

Sulé est devenu fou et Kyauktada2, hystérique

Dans l’empire de Yangon, les rues se retournent

Les gens marchent de travers, les promesses sont rompues

Pas de soleil dans le ciel, pas d’air dans nos poumons

Mais nous avons un cœur et ce cœur est bien réel.

(Maung Day, Printemps birman, Héliotropismes, 2021)

⁂

Précédents épisodes Vox Poetik :

#1 : « Je crache sur votre argent en chien de fusil » (Gaston Miron)

#2 : Le toast de l’ami italien (Erri de Luca)

#3 : « Aux personnes qui me merveillent » (Valérie Rouzeau)

#4 : « Des têtes de fromages de tête » (Jacques Prévert)

#5 : « Paix sur la terre aux pommes de terre » (Brigitte Fontaine)

#6 : « Les dieux sont au PMU » (Kae Tempest)

#7 : « Un endroit où Billy The Kid peut se cacher quand il tire sur les gens » (Jack Spicer)

#8 : « Non, non, pas acquérir » (Henri Michaux)

#9 : « Des bêtes vivent sur nos visages » (Laura Vazquez)

#10 : « Des larmes de honte et de boue » (Boris Vian)

#11 : « Au fou, au fou ! » (Raymond Asso & Damia)