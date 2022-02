Mortibus et inutile la poésie ? Que nenni. Cette chronique « Vox Poetik » reviendra régulièrement vous le seriner en vous proposant des extraits qui nous hérissent les chakras. Huitième salve, un extrait d’Henri Michaux livrant au gré de ses Poteaux d’angle quelques considérations sur l’absurde condition humaine.

Henri Michaux est un continent de poésie à lui seul. Récits de voyage réels ou fantasmés, expérimentations hallucinogènes, contes cruels, lucides et douloureuses introspections, le fil de ses écrits emprunte mille sentes et mille voix qu’on peine à réduire à quelques extraits.

Il y a toutefois dans cette géographie foisonnante certains îlots de délectables concisions agrégeant en formes brèves quelques définitives sentences sur l’absurde condition humaine… qui peuvent également se lire comme une manuel de combat.

Faute de soleil, sache mûrir dans la glace.

Si tu traces une route, attention, tu auras du mal à revenir à l’étendue.

Si tu es un homme appelé à échouer, n’échoue pas toutefois n’importe comment.

Avec tes défauts, pas de hâte. Ne va pas à la légère les corriger. Qu’irais-tu mettre à la place ?

Garde ta mauvaise mémoire. Elle a sa raison d’être, sans doute.

Non, non, pas acquérir. Voyager pour t’appauvrir. Voilà ce dont tu as besoin.

Tu peux être tranquille. Il reste du limpide en toi. En une seule vie tu n’as pas pu tout souiller.

Si affaissé, brimé, si fini que tu sois, demande-toi régulièrement – et irrégulièrement – « Qu’est-ce qu’aujourd’hui encore je peux risquer ? »

(Extraits de Poteaux d’angle, Gallimard, 1981.)

