Les brèves du n°140

Aladdin = Daech

Les sondeurs sont parfois facétieux. L’institut américain Public policy polling (PPP, prononcer « pipipi ») a eu l’idée de tester fin décembre un panel d’électeurs républicains sur la politique extérieure de leurs candidats. À la question « Faut-il bombarder la ville d’Agrabah pour des questions de sécurité nationale ? », 41 % des supporters de Donald Trump pensent que oui, bien sûr, il le faut. Sauf qu’Agrabah est la cité imaginaire d’Aladdin dans le dessin animé de Disney… Peut-être que ces mêmes électeurs pensent que Donald Trump est aussi le neveu de l’Oncle Picsou. Et, là, ils n’auraient pas tout à fait tort…

C’était donc ça la "guerre au chômage" !

Tu m’étonnes !

« Jean-Yves Le Drian est le meilleur ministre de la Défense qu’on ait jamais eu », a remercié en connaisseur l’avionneur Serge Dassault sur la chaîne Public Sénat, vendredi 22 janvier. Quand les ventes de Rafale décollent, l’amour prend son envol.

Valls-la-menace

Lors de la commémoration des attentats de janvier 2015 à l’Hyper-Cacher de la porte de Vincennes, Manuel Valls n’a pas fait dans le recueillement. En campagne, le Premier ministre en fonction s’est lancé dans une harangue de cour de caserne : « Honneur à nos soldats ! Honneur à nos policiers ! Honneur à nos gendarmes ! » Mêlant saillies obscurantistes – « expliquer, c’est déjà excuser » – et lyrisme douteux – « la flamme du judaïsme est l’âme de la République » –, il a osé mettre en parallèle terrorisme et boycott des produits israéliens. Ce à quoi on doit ajouter la pantomime de la kippa-cause-nationale mise en abîme avec celle du voile-islamique-menace-pour-la-laïcité. S’il voulait alimenter les réservoirs de haine de Daech, ce socialiste à manger du foin ne s’y prendrait pas autrement.

Bibisbille et bibillevesées

Vivre jeune, mourir vite

Pas de panique : la baisse « historique » qu’a connue l’espérance de vie des Français en 2015 ne peut être que « conjoncturelle ». La faute à la canicule, au froid, à la grippe. Pourtant, en France, l’espérance de vie « en bonne santé » baisse depuis 2008 – une tendance que l’on retrouve aux États-Unis depuis 2010. Selon le nutritionniste Laurent Chevalier, auteur d’un Livre antitoxique, « les plus de 80 ans sont nés entre les deux guerres mondiales, majoritairement à la campagne, dans un environnement peu pollué, avec une alimentation bien plus saine que celle d’aujourd’hui » (lepoint.fr, 22/01/2016). Si l’on y ajoute les effets de la crise économique sur la sous-médicalisation des plus pauvres… Hop, hop, hop, on se dépêche, on n’a plus l’éternité devant nous, là.

Faucheurs de chaises

Depuis quelques mois, les militants d’Attac entrent dans les agences des banques les plus implantées dans les paradis fiscaux, et… piquent les chaises. Le 13 octobre dernier, une réquisition de ce type a eu lieu à Marseille, rue de Rome : deux minutes top chrono pour sortir deux chaises même pas traumatisées. Ça n’a pas plu, et Mathieu et Antoine, deux des faucheurs, ont passé la journée du 15 janvier à s’expliquer au commissariat de Noailles. Mais cela s’est bien passé, les flics n’ont pas attaché les militants au radiateur… De peur qu’ils ne se barrent avec ?

Imaginez, ici, un titre court d’apparence sexiste mais qui, grâce à son humour fin et cocasse, signifierait tout son contraire en un renversement drolatique et imagé. Merci. Le webmaster.

Perdus en 2016

Ils sont morts cette année : David Bowie, Michel Galabru, Michel Delpech, Renaud, Lemmy Kilmister, Pierre Boulez… Ah non, zut, pas Renaud.