Des livres qui font bang bang !

Quelques suggestions de livres-cadeaux de fin d’année au fulminate de mercure.

– La Nature du combat –Pour une révolution écologique de Bernard Charbonneau (1910-1996) et Jacques Ellul (1912-1994) (L’Échappée, octobre 2021).

Une mise en cause féroce de la civilisation « décroissante » par deux précurseurs cinglants, tous les deux bordelais, de l’écologie offensive, ayant notamment animé dans les années 1970 le pugnace Comité de défense de la côte aquitaine contre les projets technocratiques de développement du tourisme de masse. Vitaux aussi pour les deux réfractaires : l’appel à la refonte immédiate de nos modes de vie et le soutien concret aux objecteurs et aux insoumis à qui on fait des misères. Ajoutons que les deux compères auront beaucoup d’embêtements parce qu’ils critiquent ludditement la technique et la politique en soi (et pas seulement leurs retombées) et qu’ils flasquent également sur le marxisme et le totalitarisme scientifique.

– La Semaine sanglante – mai 1871, légendes et comptes de Michèle Audin (Libertalia, mars 2021).

On ne disposait jusqu’ici que de rares documents viables, datant de la fin du XIXe, sur les massacres versaillais du 21 au 28 mai 1871. La fute-fute historienne Audin1 a mis la main sur de nouvelles sources provenant des archives de l’armée, de la police, des pompes funèbres, sur lesquelles elle se base pour démontrer que c’est plus de 10 000 inconnus qui furent inhumés dans les cimetières de Paris. Sans compter les macchabs ensevelis en banlieue ou on ne sait où.

À compléter par la ragaillardissante étude collective Toujours debout ! (coéditée par les Éditions du Monde libertaire et les Éditions CNT-RP) qui nous plonge dans une Commune autogérée vivante en diable, saisie dans toute son électrisante hétérogénéité pour le plus grand effroi d’un Alphonse Daudet : « Paris au pouvoir des nègres ! » ou d’un Flaubert : « On aurait dû condamner aux galères toute la Commune. »

– L’Assiette au Beurre croque les bigots – Dessins anticléricaux d’une revue satirique de Ludivine Péchoux (Éditions de la Lanterne, octobre 2021)

Une anthologie désopilante des dessins effrontément anticalotins qui constellèrent la célèbre revue satirique entre 1901 et 1912. Et dans ce florilège volcanique, l’on retrouve comme il se doit les meilleurs caricaturistes anarchisants de la Belle Époque : Grandjouan, Willette, Delannoy, Vallotton, Jossot, Ibels, Steinlen.

– Tu ne tueras plus ! Émile Derré, anarchiste, pacifiste, sculpteur de Thierry Guilabert (Editions Libertaires, mai 2021)

Un hommage enjoué à un sculpteur statuaire diablement couillu : Émile Derré (1867-1938), connu surtout pour deux provocations historiques. En 1899, à Paris, boulevard de Clichy, sa statue de bronze de quatre mètres de Charles Fourier, le génial dynamiteur du vieux monde cagot, choque. Durant l’occupation, ladite statue sera jetée bas par les nazis avant d’être remplacée sur son piédestal pendant quelques jours par une réplique en plâtre, érigée facétieusement par les situs en 1969.

Et puis, en 1924, son monument « Réconciliation » représentant deux soldats casqués à poilpuche, l’un Français, l’autre Allemand, enlacés voluptueusement sur les genoux d’une déesse les câlinant sur son sein. Sur le socle du groupe sculpté scandaleux, l’inscription : « Tu ne tueras plus ! »

Noël Godin