Des lectures cravachantes pour se remettre d’aplomb

Où il est question d’échec de la non-violence, de grève générale en Bretagne, d’évasions et d’un « agitateur sans-culottes complètement timbré »...

L’Échec de la non-violence – Du printemps arabe à Occupy de Peter Gelderloos, Libre, août 2019.

Une exploration castarde des soulèvements sociaux qui ont suivi la guerre froide : la rébellion des guerriers mohawks en 1990, le Printemps noir en Kabylie en 2001, les saccages de banques en Argentine en 2001, la révolution du Cèdre au Liban en 2005, la révolution des Tulipes au Kirghizistan en 2005, les émeutes des banlieues françaises en 2005, la révolution de safran au Myanmar en 2007, les tumultes en Grèce en 2008, le Rojava (Kurdistan syrien) autonome depuis 2012, le zapatisme (depuis 1994), les luttes des Mapuches au Chili (depuis toujours), etc. L’auteur américain du livre souligne que, dans chaque cas, les mutins n’ont pas été assez loin dans leur insoumission, mais qu’ils ont jeté les bases très chouettes de mouvements contestataires impétueux, anti-hiérarchiques, téméraires, diversifiés.

Le Conventionnel Jacob Dupont (1755-1823) de Jean-Marc Schiappa, Éditions Libertaires, juin 2022.

La première biographie d’un agitateur sans-culotte complètement timbré qui se félicita pendant la Convention du 14 décembre 1792 de professer l’athéisme avant de se retrouver interné à vie à l’asile de Charenton.

Également publié aux Éditions Libertaires, Miquel Pedrola – une renaissance d’Amada Pedrola-Rousseaud (octobre 2021) nous raconte avec vigueur la participation à l’insurrection révolutionnaire du 19 juillet 1936 à Barcelone d’une vaillante figure de proue des jeunesses du Poum (Parti ouvrier d’unification marxiste) qui continua le combat antifranquiste sur le front d’Aragon.

Nous ferons la grève générale – Jules Le Gall, les anarchistes et l’anarcho-syndicalisme à Brest et en Bretagne de Jean-Yves Guengant, Goater, mars 2019.

Un document de première main sur la création à Brest et Lorient, au début du XXe siècle, de véritables enclaves libertaires. L’historien fouriériste Guengant retrace ici la vie incandescente du principal fer de lance du militantisme brestois, l’ouvrier Le Gall, qui s’est battu bec et ongles tour à tour pour les mythiques condamnés à mort anarchistes italo-américains Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti, pour l’anti-pédagogue expérimental et animateur de l’école libertaire La Ruche Sébastien Faure, pour le démon rouge et noir ukrainien Nestor Makhno, pour les extraordinaires guérilleros espagnols Francisco Ascaso et Buenaventura Durruti.

À compléter par le pamphlet entraînant Pour la grève d’Adrien Brault et Simon Le Roulley (Grevis, septembre 2019), pour qui « la grève est l’énoncé de notre irréductibilité à ce qui nous asservit ».

Je suis un évadé de Robert E. Burns, Les Fondeurs de briques, novembre 2021.

Youpi ! Ce grand classique de la littérature carcérale, qui a fait l’objet d’un film captivant (réalisé en 1932 par Mervyn LeRoy, scénarisé par Burns lui-même et diffusé de temps à autres sur la chaîne TCM) est enfin traduit, excellemment, en français. On en retient qu’il n’y a jamais lieu de désespérer. Car l’évadé du récit, catapulté jeanvaljeanesquement dans un bagne de Géorgie en 1921 à la suite d’un chapardage dans une épicerie, ne rend pas les armes. Bravant les matons, les chiens, les marais, il prend la poudre d’escampette et refait sa vie à Chicago où on lui remet la main dessus. Et le revoilà aux travaux forcés jusqu’à sa seconde évasion spectaculaire, en 1930. Lorsque paraît aux States I am a fugitive from a Georgia chain gang !, Robert E. Burns est toujours un homme recherché bataillant pour de meilleures conditions de détention.

Noël Godin

⁂