CQFD, mensuel de critique et d’expérimentation sociales

Notre dernier « Ça brûle » n’est pas passé inaperçu. Ce n’est pas compliqué, il n’a plu à personne. Alors ce mois-ci, nous allons faire simple et partir de nous. D’abord, on voudrait hurler d’énormes big up à JB, Émilie Seto et Lémi qui sont venus tenir compagnie au Chien Rouge, laissé seul avec sa gamelle, alors que l’équipe était sur la route ou dans les bars. Errance. Certains étaient à Paris pour le lancement de Graffitivre – le livre ! – ; d’autres sont partis soutenir les copains du Collectif 8-juillet. Être à Paris leur a permis de vomir leur grec dans une ville où, quand même, on bouffe très mal, mais aussi de croiser les ami-e-s de Z et de Jef Klak . Ils ont également pu remettre la main sur notre ancien stagiaire en menuiserie qui n’a jamais ébauché le moindre agencement pour nous faire des étagères. On n’oublie rien. D’autres avaient piscine. En tout cas, on pense bien à notre très chère Lole qui, convalescente, n’a pas pu corriger nos immondes fautes d’orthographe. Si vous en trouvez, ce n’est pas – non, non – la faute de Gina, notre co-correctrice qui n’a pu tout relire de son regard expert tellement nous étions à la bourre. Nous prenons donc, entière, notre responsabilité et nous nous cachons, vite, vite, derrière un slogan. Après tout, CQFD , c’est toi, c’est moi, c’est nous, quoi !

Tables rondes avec des précaires de la recherche Le collectif national des précaires de l’Enseignement supérieur et de la recherche a été fondé en 2016. Regroupant plus de vingt collectifs locaux autonomes dans toute la France, il dénonce la précarisation en cours dans les (...)

Entretien avec Julie, membre de ReAct-Paris WTF with community organising ? Retour aux sources d’un syndicalisme non-corporatiste, combatif et internationaliste, avec ses agitateurs itinérants allumant des mèches depuis l’extérieur des entreprises ? Ou avatar « lutte des classes » des ONG mainstream ? Posons la question.

Trois questions à Fight for 15$ Aux États-Unis, 42% des travailleurs gagnent moins de 15 dollars par heure, pas assez pour subvenir à leurs besoins. La restauration rapide restant le secteur dans lequel les salariés sont les moins bien payés. Entretien avec Kendall Fells, organizing director de Fight for 15$, mouvement de lutte dans les Mac Donalds.

Trois questions à un syndicaliste d’ASSO Le secteur associatif, branche non négligeable de l’économie et sorte de réserve où tentent de s’épanouir certains réfractaires aux rapports de production hiérarchisés, n’est pas exempt d’exploitation et de conflits. Rencontre avec Jonas, militant récent du syndicat ASSO.

Rencontres avec des syndicalistes Solidaires Apparue dans le paysage syndical français à la fin des années 1990, l’Union syndicale Solidaires a cherché à rompre avec les pratiques les plus détestables en vigueur dans les grandes confédérations. Intérêt plus pratico-pratique pour expliquer cet article, leur local marseillais est situé à deux pas de celui de CQFD . Témoignages croisés.

C’est marrant les coïncidences. Au moment où Fillon dévoile, entre autres mesures ultralibérales, un véritable plan de mise à mort de la Sécurité sociale, tourne en France le dernier film de Gilles Perret, La Sociale . Un docu qui vient remettre à la lumière du jour la figure d’Ambroise Croizat, ministre du Travail à la Libération et grand architecte de notre système de protection sociale. Un communiste, passé par le bagne qui plus est ! Pétri d’émotion, l’historien Michel Étievent raconte ce temps d’avant la Sécu où un paysan riche de ses trois vaches dut vendre une de ses bêtes pour éviter que son fils meure d’une appendicite. On sait que dans le viseur des libéraux, attifés ultra ou socio-démocrates, se trouvent les fondements de cet État social issu du vieux compromis gaullo-communiste d’après-guerre. Depuis le fameux tournant de la rigueur de 1983, la mise en musique de son dépeçage est la même. Juste le tempo s’excite-t-il en fonction des habillages de la majorité au pouvoir. « La France n’a jamais été aussi à droite », professait une voix éditoriale sur une radio publique, insinuant par là que le peuple était enfin mûr pour quelque nouvelle saillie thatchérienne. Quand on voit le mépris et la brutalité avec lesquels ont été traitées les mobilisations contre la Loi travail, on se dit que quelques digues sanitaires ont dû péter : si même les socialos peuvent à ce point chier sur la piétaille, pourquoi un dépressif ouvertement catho et réactionnaire se priverait-il ? On pourrait se foutre du cirque électoral, il n’empêche que les décisions prises par la canaille politicarde ont un impact sur nos conditions de survie matérielle. Le projet d’une Sécu solidaire était de nous protéger contre certains risques : maladie, vieillesse, accidents du travail, etc. Que cette idée progressiste tombe dans l’écuelle de la charogne assurantielle en dit long sur cet énième grand bond en arrière qui se dessine. En embuscade, la Le Pen parle déjà de « pire programme de casse sociale qui ait jamais existé ». Les hyènes sont prêtes à se bouffer le museau pour capter un maximum de voix. Rêvons un peu : si on cumule abstentionnistes et non-inscrits sur les listes, c’est 30 % du corps électoral qui ne fout jamais les pieds dans l’isoloir lors des présidentielles. Soit dans les treize millions de pékins. Imagine la gueule de la manif si tout ça se mettait en branle.

Un article sera mis en ligne, chaque semaine . Les autres articles seront archivés sur notre site quelques mois plus tard. D’ici-là, tu as tout le temps d’aller saluer ton kiosquier ou de t’abonner ...

Le 20 janvier 2017, Donald Trump sera investi de son titre présidentiel. Coïncidence : le même jour et à un océan de là, paraîtra en librairie l’ultime et treizième volume de la revue DoggyBags. Sexe et violence : si la recette a participé au succès de dirty Trump, elle aura permis au comics français de retendre avec succès les ficelles des vieux pulps. Suspense, frissons et horreur. Here we are. « J’ai toujours pensé les histoires de zombies comme liées à la révolution, une génération consommant l’autre. »

George Romero Ilda, qui se définit comme « chienne de garde à Buchenwald », n’y va pas de main morte dans le courrier des lecteurs du deuxième DoggyBags (2012) : « Je suis absolument scandalisée par votre torchon DoggyBags, et spécialement par la bande dessinée intitulée Fresh Flesh & Hot Chrome [Une horde de Hell’s Angels lycanthropes lâchés aux basques d’une femme]. À la fin de cette histoire, le personnage féminin se prétend libre, alors qu’elle arbore l’inscription “property of” dans le dos. Comment une femme peut-elle se glorifier ainsi, alors qu’elle est considérée comme un vulgaire objet ? C’est quoi le message, exactement ? Quelle soumission abjecte, et quelle image des femmes ! C’est bien une bande dessinée de mecs, tiens. Je suis révoltée ! Je ne vous salue pas, sales fascistes phallocrates ! » Dans le numéro suivant, la lectrice, toujours écœurée mais apparemment fidèle à la revue, fera part de sa déception (...)

Histoire lacunaire des luttes des travailleuses domestiques en Bolivie.

Des syndicats de base aux ondes radiophoniques. Photo tirée du film "Boconas" « Il me disait toujours : “Tu fais partie de la famille”. À 17 ans, j’ai commencé à le questionner : “Si je fais partie de la famille, pourquoi est-ce que je mange à la cuisine ? Pourquoi suis-je tous les jours la première levée et la dernière couchée ?” », raconte Yolanda Mamani, ancienne travailleuse domestique en Bolivie, dans le documentaire Boconas [1]. Dans le giron du foyer, enlacée par les fourneaux, la bonne étouffe. « Alors il m’a jetée à la rue vers les 1h du matin. Je ne savais pas où aller, je n’avais pas d’argent puisqu’il me payait très peu. » Un témoignage qui résonne avec celui d’Azima [2], rencontrée à Paris il y a quelques années : « Elle m’ordonnait de l’appeler “Maman”. » Elle se bat alors contre ses anciens patrons, chez qui elle était domestique – esclave en réalité. Embarquée vers la France grâce au visa de « personnel de maison accompagnant son employeur français ou étranger » généreusement accordé par les autorités aux dignitaires en visite, Azima restera six ans à leur (...)

Ce livre, « Brûlez-moi, comme ça, je peux chanter ! » [1], raconte la vie de quelques familles rroms à Marseille. Dom et Kamar Idir, avec la complicité de Dominique Carpentier, partagent leur engagement aux côtés de Sabina, Sergiu, Petru, Mimi, Ramona, Marin, Vandana, Estera, Dorin, Samson, Florica, Moïse, Rezvan,… Des noms, des visages, des histoires que la société préférerait ne pas voir. Par Kamar Idir L’index du cahier photographique de Brûlez-moi égrène le chapelet d’un exode perpétuel : cité Bellevue, parking de la DDE, château Bel-Air, Le Rouet, porte d’Aix, îlot Chanterelle, jardin Guigou, rue Zoccola, chemin de la Madrague-Ville, caserne Cardot, terrain Véolia, marché aux Puces, La Parette, etc. Derrière ces noms parfois buccoliques, se cachent des squats, des cabanes, des roulottes, des bidonvilles souvent éphémères, toujours précaires. La litanie des lieux figure l’entêtement à survivre et, avec ce livre, à témoigner d’une situation insoutenable. Le titre de cet ouvrage auto-édité ? Un vers improvisé par Tchepi au milieu des ruines et des pneus qui brûlent sur un terrain vague de La Capelette. Sans savoir jouer de la guitare, il brutalise les cordes et clame la détresse des exilés : « Ma princesse, ne t’inquiète pas, tu me reverras bientôt dans ton lit […]. Je ne suis pas venu ici pour être mangé par les rats et les poux / Je reste ici pour faire un peu de sous. » « On voulait des histoires, de la parole vive, (...)

Le 12 février 2016, les manifestations se multipliaient en Syrie. Le peuple se battait encore. Entretien avec Leila Al-Shami, bloggeuse anarchiste, impliquée dans les réseaux de résistance populaire syriens, et co-auteure, avec Robin Yassin-Kassab de Burning Country : Syrians in war and Revolution. Alep, Idlib, Deraa, Daraya, Douma, Talbeeseh, etc., dans la plupart des villes syriennes non occupées par le régime ou Daech, la population a profité du cessez-le-feu relatif pour descendre à nouveau massivement dans la rue. D’où viennent ces voix ?

Leila Al-Shami : Ces manifestations montrent que, bien qu’invisibilisée avec la militarisation du soulèvement, la résistance civile reste très vivace. Ces hommes et ces femmes sont descendus dans les rues pour mettre l’accent sur les buts premiers de la révolution : la chute du régime, l’unité du peuple syrien contre les logiques de divisions sectaires et confessionnelles. Dans ce contexte de guerre et de siège et malgré la famine et les bombardements, comment s’organise ce mouvement de rébellion civile dans ces « zones libérées » ?

Quand nous parlons de « zones libérées », c’est un peu plus que de la simple rhétorique. Dans Alep, par exemple, les différents conseils locaux [1] continuent d’assurer les services publics et vitaux pour la population locale, ainsi que l’auto-administration de chaque (...)

Aux États-Unis, 42% des travailleurs gagnent moins de 15 dollars par heure, pas assez pour subvenir à leurs besoins. La restauration rapide restant le secteur dans lequel les salariés sont les moins bien payés. Entretien avec Kendall Fells, organizing director de Fight for 15$, mouvement de lutte dans les Mac Donalds. Par Kalem Comment la grève de 2012 dans la restauration rapide est-elle devenue une campagne nationale ?

Quand 200 travailleurs de la restauration rapide ont cessé le travail pour demander un salaire minimum de 15 dollars par heure et le droit de se syndiquer, personne n’y croyait. Mais ils se sont appuyés sur une colère profonde contre une économie qui accroît les inégalités sociales et ne profite qu’aux plus riches. Au début du mouvement, j’ai rencontré des travailleurs qui avaient été licenciés pour toutes sortes de motifs – avoir mangé un nugget de poulet sur le lieu de travail ou bu un grand verre d’eau plutôt qu’un petit.

Les grèves se sont multipliées, de Chicago à Detroit en passant par Milwaukee et Kansas City. Rapidement, les travailleurs de plus de 100 villes ont uni leurs forces et le mouvement s’est rapidement étendu à l’ensemble du secteur des services, la revendication ayant trouvé un écho chez les employés des services à la personne et de l’éducation, les salariés des aéroports, etc. Avec l’aide de l’Union (...)