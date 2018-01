La guerre des croquettes

Octobre 2017, de lourds nuages planent sur la galaxie CQFD : les comptes sont vides et la lente érosion des abonnements n’arrange rien. Pire ! La fin programmé des emplois aidés (merci Dark Macron !) rendra presque impossible la réalisation des prochains numéros. Le mensuel du Chien rouge ne passera sans doute pas l’hiver…

Un nouvel espoir. Novembre 2017, la résistance s’organise. Un appel est lancé : il faut 1 000 abonnés supplémentaires (et des croquettes fraîches) pour continuer le combat contre l’Empire de la presse mainstream. Princesse Cécile, la maquettiste, pourtant blessée à la main, mène la lutte graphiquement. Le nouveau Jedi de rédaction, JB Skywalker, œuvre gracieusement à ses côtés. Obiwan KenobIffik et GobYoda remuent ciel et terre pour trouver de nouveaux points de vente. Han Bruno Le Dantec part en reportage du Mexique aux Alpes. C3MatéoPO et ChewbaTewfiq s’escriment à relayer sur les réso-socios les grognements du Chien rouge... Les autres se démènent sur tous les fronts. Pour réparer le Faucon InDesignium, un crowdfunding est même lancé sur HelloAsso. On ne va pas se laisser faire !

La mouise contre-attaque. C’est alors que Vé2D2, vaillant droïde en charge du courrier et de la gestion, transmet l’incroyable nouvelle : l’Étoile de la mort préfectorale aurait autorisé Pôle emploi à nous proposer deux emplois aidés. Champagne et cotillons ? Presque. Un seul contrat est finalement validé. Pour le Jedi de rédaction, c’est niet.

Le retour du chien rouge. Alors que la position de nos héros semble désespérée, c’est grâce aux lecteurs et lectrices Ewoks que la situation se rétablit. Vé2D2 l’annonce dans un stridulant effet sonore : 600 abonnés de plus en deux mois – et ce n’est pas fini. Sans oublier les centaines de chèques de soutien et les dons du crowdfunding. De quoi embaucher le Jedi de rédaction. Et poursuivre le combat contre l’Empire !

Merci à vous toutes et tous.