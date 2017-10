Passations de pouvoir

Un graphiste vous manque, et tout est dépeuplé. Une autre le remplace, et la vie du journal reprend son cours. Oui, les choses sont bien faites. L’ami Ferdi, qui se chargeait de la maquette de CQFD depuis deux ans, a donc mis les voiles : le contrat aidé dont il bénéficiait est arrivé à échéance (comme bien d’autres, voir nos trois pages sur le sujet). Le camarade nous manquera. Toujours talentueux (mais parfois un peu bougon), il avait l’œil avisé et le coup de souris sûr, nous mitonnant des pages aux petits oignons.

Mais son départ ne nous laisse pas orphelins : le Chien rouge lui a trouvé une remplaçante. Pour prendre sa place, Cécile. Laquelle débarque avec une délicate mission, à conduire sur une ligne de crête : « Le changement dans la continuité » - on dirait le programme d’un politicien centriste… Sacré challenge. Elle a commencé à le relever dès ce numéro, elle va continuer à affiner au fil des mois. Pas question, en tout cas, que vous perdiez vos repères et que vous ayez l’impression que les aboiements du Chien rouge ne sont plus ce qu’ils étaient.

Et puisqu’on parle d’arrivée, il est temps de combler un impardonnable retard. Celui que nous avons mis à féliciter Naïke et Mathieu, camarades de la presse pas pareille ayant donné naissance mi-juillet à une petite Anouk. Joie et cotillons – tournée générale de mousseux ! On en profite pour trinquer aussi à la santé des tenanciers du génial blog Graffitivre, qui depuis un bail approvisionnent CQFD en clichés de tags incisifs et d’absurdes slogans muraux [1]. Leur rubrique photo était tellement bien que nous avons décidé d’en reprendre le principe à notre compte. Scandale ? Que non, ils l’ont bien pris. À preuve leur gentille réponse à notre lâche abandon : « Pas de problèmes pour le changement. On fourguera notre came à des journaux autrement plus sérieux comme l’Écho des Savanes ou Mickey Parade. » La presse mainstream n’a qu’à bien se tenir !