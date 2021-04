Au sommaire du n°197 (en kiosque)

Quelques articles seront mis en ligne au cours du mois. Les autres seront archivés sur notre site progressivement, après la parution du prochain numéro. Ce qui vous laisse tout le temps d’aller saluer votre marchand de journaux ou de vous abonner...

Actualités d’ici & d’ailleurs

Après le carnaval de la Plaine, la chasse aux fêtards – Il y a vingt ans, ça n’était qu’une petite fête de quartier marseillais. Cette année, le carnaval de la Plaine a réuni des milliers de personnes en quête d’une bouffée d’air libre : comme un cri de révolte joyeuse au milieu d’un océan de restrictions sanitaires et d’une persistante épidémie de mesures autoritaires et anti-pauvres. Depuis, les pères-la-morale et les tenants du tout répressif sont à la fête. Leur effigie sera-t-elle brûlée en place publique l’année prochaine ?

William Acker : « Aucun voyageur n’a envie de vivre dans un espace pollué » – Depuis 2019, William Acker diffuse via Twitter des informations sur les aires d’accueil destinées aux personnes catégorisées « gens du voyage », en exposant notamment les pollutions auxquelles elles sont soumises. Cet intense travail de recensement a été développé dans un livre, Où sont les gens du voyage ? – Inventaire critique des aires d’accueil, à paraître le 16 avril aux Éditions du commun. S’appuyant sur son expérience familiale et une longue enquête de terrain, l’auteur y décrit le contexte dans lequel s’inscrit cette politique d’« accueil » et les discriminations systémiques dont elle témoigne. Entretien.

Martine Vassal ou la « Trumpisation » de la politique provençale – Régulièrement, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône est condamné en justice pour son incurie criante en matière de mise à l’abri des mineurs non accompagnés. En politicienne aguerrie, sa présidente Martine Vassal (LR) en fait même un argument électoral. Quitte à s’arranger avec la loi et les faits…

Lutte géorgienne contre l’accaparement des terres : Les gardiens et gardiennes du Rioni – En Géorgie, les habitant·es de la Racha-Lechkhumi se mobilisent depuis le mois d’octobre contre la construction de deux barrages hydroélectriques qui ravageront une région entière, avec au programme : expropriations, spoliations et destruction de la culture locale et des terres agricoles.

Sénégal, les pirogues de la dernière chance – Début mars, des révoltes populaires d’une ampleur inédite ont secoué le Sénégal. Aux origines profondes de cette colère, une situation sociale et économique catastrophique, empirée par la pandémie. C’est cette même précarité doublée d’un avenir obstinément bouché qui pousse de nombreux jeunes à prendre la mer en direction de l’Europe, par les Canaries. Un périple trop souvent meurtrier. Des militants et voyageurs sénégalais nous ont parlé de cette route atlantique, de ses dangers, et de ce qui pousse tant de personnes à braver la mort.

Les mille vies du Tipi – Il y a deux manières d’envisager les politiques sanitaires en matière de drogues. Primo : la stigmatisation, sur fond de répression globale. Secundo : l’écoute des principaux concernés. Bâti à Marseille en 1994, le Tipi a clairement opté pour la deuxième, contribuant largement à un précieux mouvement de fond local en matière de réduction des risques.

Dossier « La bataille des corps dans la guerre sociale »

Guerre sociale : et ça continue, encore et encore – Introduction à ce dossier détaillant ce que les corps encaissent au quotidien dans la guerre sociale, des pieds à la tête.

Entretien avec Jules Falquet : « Le corps n’existe pas seul en dehors des déterminations sociales » – De la colonisation de lʼAmérique latine à la révolution industrielle anglaise en passant par la chasse aux sorcières, les corps des « dominés » nʼont cessé dʼêtre accaparés par les puissants. Que subissent aujourdʼhui ces mêmes corps dont les deux pieds pataugent dans le capitalisme ? La parole est à la sociologue Jules Falquet.

Que fait la prison à nos corps ? – C’est un petit bouquin édité par le collectif anticarcéral lillois La Brèche. Sous-titré « Notes sur l’enfermement sensoriel », Un peu de bon sens, que diable !, réunit des textes initialement publiés dans le journal du collectif, Ligne 12B, qui a paru entre 2003 et 2005. Des membres de ce collectif ainsi que des prisonniers et prisonnières y évoquent comment leurs cinq sens perçoivent l’univers carcéral et l’enfermement. Extraits.

Accidents du travail : Chronologie d’un corps paysan – Une cheville bousillée par une vache, un torse brûlé par lʼexplosion dʼun radiateur de tracteur, une clavicule qui passe sous les roues dʼun engin... Dʼune blessure à lʼautre, avec humour et sans plainte, Daniel reconstitue sur son corps le fil dʼune vie de travailleur agricole.

Cachez ce sein que je ne saurais voir – De tout temps, la poitrine féminine a été soumise aux prescriptions et aux interdits. Mais dʼaprès Camille Froidevaux-Metterie, autrice de Seins, en quête dʼune libération, ces injonctions se sont particulièrement intensifiées ces dernières décennies. En compagnie de la pensée de Simone de Beauvoir, de celle dʼAudre Lorde et de Lolo Ferrari, tour dʼhorizon partiel et subjectif dʼun tabou qui fait paradoxalement couler beaucoup dʼencre.

Gilets jaunes mutilés : « Ils m’ont pris ma main ! » – Dans Cinq mains coupées, Sophie Divry donne la parole à autant de manifestants fluo ayant perdu une main dans l’explosion d’une grenade Gli-F4. Quand l’Histoire fera le procès de la Macronie, ce livre figurera en bonne place au rayon des pièces à conviction.

Dents la galère – Passé un certain âge, rares sont les personnes à nʼavoir pas connu dʼavanies dentaires plus ou moins graves. Mais Olivier Cyran le rappelle dans son ouvrage Sur les dents, ce quʼelles disent de nous et de la guerre sociale (La Découverte, 2021) : les ratiches qui trinquent en premier lieu, ce sont dʼabord celles des pauvres. Business is business... et la dentisterie en est un. Entretien.

Aux racines du lissage des cheveux afro –Tantôt appréhendée comme une forme d’aliénation de l’identité noire, tantôt comme une pratique esthétique parmi d’autres, la transformation de la texture et de l’apparence du cheveu afro au travers du lissage n’est pas politiquement neutre. L’histoire de cette pratique peut difficilement être pensée sans prendre en considération celle du colonialisme et de l’esclavage.

Politiser le handicap – Le combat pour les droits des personnes handicapées a pris un vrai tournant ces dernières années, avec lʼémergence de collectifs militants apportant de nouvelles dimensions à la lutte. Zoom sur trois dʼentre eux.

Les chroniques

Je vous écris de l ’Ehpad (épisode 6) – « Je t’aime comme un frère ! » – Sixième épisode de la chronique de Denis L., qui nous livre chaque mois un récit sensible de son quotidien d’auxiliaire de vie dans un Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) public.

Cap sur l’utopie : « Expéditions dans les cités imaginaires » – Balayant savamment les siècles et les continents, avec l’affolante érudition et la verve mordante d’un Umberto Eco, le relevé grandiose des Villes imaginaires (2019) entrepris par l’essayiste irlandais Darran Anderson pour les éditions Inculte nous donne une bonne petite idée des habitats de rêve que l’on pour rait s’offrir après la révolution. Quelques exemples alléchants.

Du côté des bouquins

Crise sanitaire, cri salutaire – La philosophe Barbara Stiegler a publié en janvier un livre-tract intitulé De la démocratie en pandémie. Manière de reprendre la main sur le récit d’une crise sanitaire (et démocratique) qui n’en finit pas.

Et aussi...

L’édito : Mccarthysme, épisode 3247 / Ça brûle ! : Youri aux éclats. / Les bonnes nouvelles du mois

