Au sommaire du n° 214 (en kiosque)

Dans ce numéro empli de gestes techniques incroyables, un dossier sur le foot business et ses contraires : « On rêvait d’un autre foot ». Mais aussi : la grève des raffineries, le procès-bâillon de BFM TV contre le journaliste Samuel Gontier, un reportage à Lampedusa sur la trace des personnes exilées mortes en mer, un entretien avec le réalisateur Alain Cavalier, un point sur l’extrême droite israélienne, un appel à soutien où l’on fait la lumière sur nos comptes et les salaires mirifiques de nos rares employés…

Quelques articles seront mis en ligne au cours du mois. Les autres seront archivés sur notre site progressivement, après la parution du prochain numéro. Ce qui vous laisse tout le temps d’aller saluer votre marchand de journaux ou de vous abonner...

⁂

Wouf ! (appel à soutien)

– Du fric, ce serait chic (et le soutien c’est bien !) – Lecteur chéri, lectrice adorée, on te le dit tout net : c’est la mouise. Pas qu’on aime sortir les violons, mais à l’heure où ces lignes sont écrites, les caisses du canard que tu tiens entre les mains sont plus vides que le cerveau d’Hanouna. Le couperet barre l’horizon : au rythme où se creuse sa tombe et sans soutien de votre part, CQFD ne vivra pas bien longtemps.

⁂

Actualités d’ici & d’ailleurs

– Raffineries, médias et luttes sociales : « L’arrêt de la grève n’est pas la fin de la lutte » – Le 13 octobre dernier, alors que la grève s’est étendue à presque toutes les raffineries de France, les travailleurs d’Esso-ExxonMobil, à Fos-sur-Mer, suspendent leur mouvement. Lionel Arbiol, délégué syndical CGT, revient sur ce choix qui, à première vue, semble à contretemps. C’est que face à l’emballement médiatico-politique, explique-t-il, il était urgent de changer de stratégie. Entretien.

– BFM TV fait un procès à l’évidence – Pour avoir écrit que la ligne éditoriale de BFM TV fait la part belle au racisme, à la xénophobie et à l’islamophobie, un journaliste de Télérama s’est retrouvé au tribunal. Récit d’une audience pas anodine pour l’avenir de la liberté de critiquer.

– Amer béton dans le Var – Depuis 2008, l’entreprise Provence Granulats essaie d’implanter une carrière de granulats à Mazaugues, dans le parc naturel régional de la Sainte-Baume. Entre contre-expertises, manifestations et recours, le collectif anti-carrière de Mazaugues continue de s’organiser face à ce projet qui met en danger la plus importante réserve d’eau potable du département.

– Lampedusa : naufrage mémoriel – En première ligne face aux côtes libyennes et tunisiennes, l’île italienne de Lampedusa est devenue à force de naufrages un symbole fort des douleurs de l’exil et des conséquences meurtrières des politiques européennes en la matière. C’est aussi un lieu habité par la mémoire des personnes en migration mortes en mer. Face aux chacals de l’extrême droite et aux tentatives de récupération mémorielle de l’État italien, des militantes et militants s’efforcent de politiser le souvenir des disparus. Reportage.

– Point de vue : extrême droite contre extrême droite, comment choisir ? – Le 1er novembre, les Israéliens se sont rendus aux urnes pour la cinquième fois en moins de quatre ans. Derrière l’opposition factice entre le camp de Benyamin Netanyahou et une opposition réputée plus modérée, Pierre Stambul, porte‑parole de l’Union juive française pour la paix (UJFP), observe ce qui est en jeu : la poursuite de l’occupation de la Palestine et de la persécution des Palestiniens.

– Un été à la caisse – Pendant deux mois, l’autrice de ces lignes a travaillé comme employée polyvalente dans l’un des magasins d’une grande chaîne alimentaire discount, implantée sur une commune de 15 000 âmes. Ce n’est pas son métier, et son contrat s’est terminé à la fin de l’été. Quelques semaines de labeur et une certitude pour elle : une caissière a beaucoup de choses à raconter.

⁂

Dossier « Footu business ! »

– Intro : « Couper l’immonde » – On a beau avoir l’estomac bien accroché à force de chroniquer les vacheries planétaires, il faut admettre que cette fois, on est un peu vaincu·es par le dégoût. Une Coupe du monde achetée par une dictature religieuse exportatrice d’hydrocarbures, qui assassine des milliers d’ouvriers étrangers pour construire en plein désert des stades climatisés, et qui organise le flicage des supporters à la démesure des moyens technologiques du xxie siècle… C’est trop, carrément dystopique.

– « Mais qu’ont‑ils fait au football ? » – Ouvrage collectif paru en septembre dernier, Le Grand Footoir illustre les dérives du football depuis les années 1960. À l’approche de la Coupe du monde au Qatar, ses auteur·es dressent un sombre tableau du sport le plus populaire au monde tout en rappelant qu’il a toujours été un terrain de luttes. Entretien avec deux d’entre eux, Sébastien Thibault et François Michel.

– Argentine 1978 : Videla poubelle – En matière de Coupe du monde de foot honteuse, l’édition Qatar 2022 occupe d’ores et déjà une place de choix. Mais les précédents ne manquent pas. Il y a par exemple le Mondial 1934 dans l’Italie fasciste, tout à la gloire de Mussolini. Autre épisode faisandé, l’édition 1978, disputée dans l’Argentine du dictateur Jorge Rafael Videla. Elle fut précédée d’une campagne de boycott plutôt sportive...

– Chroniques toulousaines d’un foot populaire : Grand Soir et petits ponts – L’organisation du Mondial au Qatar nous rappelle à quel point le sport peut être monopolisé par le fric et son spectacle. Mais s’en indigner tous les quatre ans ne suffit pas. À Toulouse, c’est tous les jours que le foot populaire dribble le foot-business et, qu’entre deux petits ponts, des solidarités se créent.

– Dans les cours de récréation, des garçons crampons – Le court-métrage Espace montre comment la pratique du foot dans les écoles tend à réserver l’usage des cours de récré aux garçons. Sans fournir de solution miracle, les projections de ce film en milieu scolaire permettent déjà d’ouvrir un débat.

– Des banderoles aux barres de fer, des barres de fer aux kalachs – Pendant la guerre en Yougoslavie (1991-1995), les ultras croates et serbes sont en première ligne. Certains d’entre eux y commettent des crimes monstrueux – révélant un visage sombre de la culture foot, entre culte des chefs, virilisme et instrumentalisation politique.

Côté chroniques & culture

– « Attention médias, ne pas avaler » : Pour nos rotatives, ça roule ! – MOP, l’imprimeur de CQFD, se transforme en coopérative après des années de bras de fer avec son ancien propriétaire, Riccobono. À la santé des confrères !

– « Aïe tech » #2 : main basse sur Morphée – Mois après mois, Aïe Tech défonce la technologie et ses vains mirages. Deuxième épisode sur le sommeil, dans le viseur des industries du divertissement et de la tech.

– « Putain de chronique » #12 : C’est la hess – Yzé Voluptée est travailleuse du sexe. Escort, réalisatrice et performeuse porno-féministe, elle chronique dans ces colonnes son quotidien, ses réflexions et ses coups de gueule. La réalité d’Yzé n’est pas celle des personnes exploitées par les réseaux de traite ou contraintes par d’autres à se ­prostituer. Son activité est pour elle autant un moyen de subsistance qu’un choix politique.

– Entretien avec le réalisateur Alain Cavalier – « La fin du monde : une tarte à la crème » – 91 ans au compteur, sa caméra ferrée au poing, Alain Cavalier ne se dit plus « cinéaste », mais « filmeur ». On a discuté avec lui, un jour de septembre, à l’occasion du festival 7ème Ciel qui se tenait à Beauregard, dans le Lot. Rencontre.

– Cap sur l’utopie – « La révolution est magnifique, le reste est foutaise » (Rosa Luxemburg) – Le titre résume bien tout.

– Le trop discret scandale des « homes indiens » de Guyane – Pendant des décennies, des enfants amérindiens de Guyane ont été envoyés dans des pensionnats catholiques pour être convertis aux mœurs et croyances occidentales. Pour la première fois, un livre fait le récit de cette douloureuse acculturation.

Et aussi...

– L’édito – « La France apeure »

– Ça brûle ! – [« Passage de flambeau »]

– Les bonnes nouvelles du mois

– Abonnement - (par ici)

⁂