Au sommaire du n° 213 (en kiosque)

En couverture : « Inflation : on va prendre cher », par Aurélien Godin

Actualités d’ici & d’ailleurs

– « L’espoir, c’est de démanteler l’infrastructure de vidéosurveillance » – Au nom de 15 248 personnes, La Quadrature du Net vient de déposer trois plaintes contre le ministère de l’Intérieur auprès de la Cnil. L’audacieux objectif ? Obtenir le démontage des systèmes de vidéosurveillance qui prospèrent aux quatre coins de la France et interdire à la police de recourir à la reconnaissance faciale. Entretien avec Félix Tréguer, membre de l’association.

– Quand la prison se met à table – C’est à Marseille que va bientôt ouvrir le premier restaurant en prison de France accessible au public. Un établissement semi-gastronomique qui fleure le greenwashing carcéral à plein nez tout en se voulant « chantier d’insertion ». Mais qui ne risque pas d’améliorer les conditions de détention, à commencer par les problèmes de nourriture.

– En Italie, le fascisme en trompe-l’œil – L’extrême droite postfasciste a gagné les élections parlementaires italiennes, mais cette victoire est plus difficile à interpréter qu’elle n’en a l’air. Grands perdants à coup sûr, les droits des femmes et des personnes LGBTQI+, les exilés et les classes populaires dépendantes de l’aide sociale.

– « Adeus baldios ? » Terres communautaires en résistance – Dans le petit village de Covas do Barroso, au nord du Portugal, un des plus grands projets de mine de lithium d’Europe menace les baldios, terres communautaires partagées par les villageois·es. Face à ce mégaprojet destructeur, la population s’organise pour défendre son mode de vie.

– À Arles, un lieu à soi – Inaugurée à Arles au printemps dernier, La Collective se veut un lieu ressource pour les femmes, les jeunes filles et les personnes LGBTQIA+ des environs. Au programme : ateliers d’autodéfense féministe, permanences de soutien à la parentalité ou séances de psy à tarif réduit. Un objectif : toucher un public le plus large possible. Reportage.

Dossier « Inflation : on va prendre cher »

– Face à l’inflation, quelles poches de résistance ? – Introduction de notre dossier consacré à l’inflation, à ses causes et à quelques voies d’auto-organisation collectives qu’on peut emprunter pour morfler au minimum.

– Aux sources politiques de l’inflation : idéologie, crise et lutte des classes – L’inflation exerce des effets très concrets sur notre quotidien, mais la compréhension de ses mécanismes reste peu accessible au profane. Une opacité qui profite aux élites politiques et économiques, bien contentes de pouvoir nous subjuguer par leurs analyses – et leurs remèdes « miracles ». Et pourtant, la crise que nous subissons découle de choix profondément politiques. C’est ce qu’explique Romaric Godin, journaliste économique à Mediapart.

– Au Royaume-Uni, « winter is coming » – Face à l’inflation galopante, le gouvernement de Liz Truss n’a rien trouvé de mieux que de faire de gros cadeaux fiscaux aux plus riches. Reportages dans une manif londonienne et dans la ville portuaire de Felixstowe, où les dockers sont en grève et beaucoup d’habitants dans la mouise.

– Sur vos écrans, la vie au rabais – Crise sociale, environnementale, économique… Et maintenant, hausse du coût de la vie. Dans ce contexte d’inflation plutôt inédit, les chaînes de télé, compatissantes, partagent trucs et astuces pour que chacun fasse des économies. Autant de conseils pour une vie au rabais sans remettre en question la dimension profondément inégalitaire de notre société.

– À Gèze, chacun cherche son pain – On y vend des fringues à un euro la pièce, des multiprises et des boules de pétanque sauvées des poubelles. Dans le nord de Marseille, un grand marché à la sauvette réunit chineurs et chiffonniers autour d’un objectif commun : s’en sortir au mieux.

– Gilets jaunes de Marseille : « Assez de miettes, prenons la boulangerie » – Face à une rentrée sociale qui s’annonce difficile, le groupe Gilets jaunes de Marseille centre a appelé à des rassemblements réguliers pour tenter de reconstituer un rapport de forces. À travers les échanges et les prises de parole, la question du pouvoir d’achat et la nécessité de mener des actions émergent. Mais ces assemblées semblent tiraillées entre l’urgence d’agir et les désaccords politiques, au risque que la majorité silencieuse… le reste.

– Sénégal : quand la rue était électrique – Alors qu’en France l’État évoque de possibles coupures de courant cet hiver et que la question du coût de l’énergie annonce des lendemains qui brûlent, petit retour sur les « émeutes de l’électricité » au Sénégal en 2011.

– Au Liban, les banques se braquent – Englués depuis 2019 dans une crise économique dévastatrice, les Libanais survivent tant bien que mal dans un pays au bord du chaos. Inflation record, comptes bancaires bloqués, pauvreté endémique... À bout, certains n’ont d’autres choix que de braquer leur propre banque.

– Face à l’argent : entraide et mutualisation – Mettre son argent en commun ? L’idée est née assez simplement, il y a une dizaine d’années, entre quatre voisins qui avaient pris l’habitude de s’entraider face aux rudes conditions de vie des montagnes pyrénéennes. Elle allait prendre une ampleur imprévue et bouleverser leur rapport collectif et personnel à l’argent. On en parle avec l’une des protagonistes, l’autrice Violaine Bérot.

Côté chroniques & culture

– Aïe tech #1 : « La sécession des siliconés » – Dans cette nouvelle chronique, les mirages de la technologie dévoileront leurs avatars les plus néfastes. Comme tour de chauffe, on sonde l’état d’esprit des nababs de la Silicon Valley concernant le futur. Constat : ils ne pensent qu’à une chose, sauver leur peau face aux catastrophes en approche. Pas fastoche.

– Médias : « Fini les kiosques à pointes ? » – Ça ne va pas fort pour la presse d’extrême droite old school : après la liquidation du quotidien Présent, l’hebdo raciste et antisémite Rivarol est en passe d’être privé de kiosques.

– Mais qu’est-ce qu’on va faire de… Sonia Backès ? – Début septembre, la secrétaire d’État en charge de la Citoyenneté a embauché comme conseiller spécial un des principaux soutiens néo-calédoniens d’Éric Zemmour.

– Putain de chronique #11 : « Le hentai, ou l’art de la démesure » – Yzé Voluptée est travailleuse du sexe. Elle est à la fois escort, camgirl, réalisatrice et performeuse porno-féministe. Elle chronique dans ces colonnes son quotidien, ses réflexions et ses coups de gueule. La réalité d’Yzé n’est pas celle des personnes exploitées par les réseaux de traite ou contraintes par d’autres à se prostituer. Son activité est pour elle autant un moyen de subsistance qu’un choix politique.

– Cap sur l’utopie : « Des lectures cravachantes pour se remettre d’aplomb » – Où l’on se penche sur L’Échec de la non-violence de Peter Gelderloos, Le Conventionnel Jacob Dupont (1755-1823) de Jean-Marc Schiappa, Nous ferons la grève générale de Jean-Yves Guengant, Pour la grève d’Adrien Brault et Simon Le Roulley, ainsi que Je suis un évadé de Robert E. Burns.

– Menthe amère – Avec La Menthe sauvage, récit publié en 1984 et tout juste réédité par les éditions Grevis, Mohammed Kenzi raconte son destin d’Algérien fracassé par le colonialisme sauce hexagonale.

– Tanner à vif – Deux cinéastes suisses sont morts en septembre, et c’est au moins célèbre des deux qu’on a envie de rendre hommage : Alain Tanner a filmé la révolution, ses éclairs et ses désenchantements, mieux que quiconque, en vrai camarade.

Et aussi...

