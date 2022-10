Fini les kiosques à pointes ?

Ça ne va pas fort pour la presse d’extrême droite old school : après la liquidation du quotidien Présent, l’hebdo raciste et antisémite Rivarol est en passe d’être privé de kiosques.

Alors que l’extrême droite se porte comme un charme, sa presse la plus patrimoniale (comprendre : vermoulue) n’a plus vraiment le vent en poupe. Prenez Rivarol, vieil hebdo (fondé en 1951) de « l’opposition nationale et européenne » qui, en cette rentrée fait sa une sur ses mésaventures : « Rivarol interdit à Carrefour, Cultura, Cora, Monoprix, Relay sous pression du Lobby ». Le tout accompagné, pour que le message soit bien clair, d’un dessin où le nom du journal est sur le point de se faire écraser par une chaussure au talon orné d’une étoile de David. L’auteure ? La dessinatrice Chard, qui avait été distinguée en 2006 par le « concours international de caricatures sur l’Holocauste ». Crade.

Contacté, le rédacteur en chef de Rivarol, Jérôme Bourbon habitué des tribunaux pour antisémitisme ou négationnisme, est scotché. Pas tant parce qu’il saura à la mi-octobre s’il écope de deux mois de prison ferme pour « contestation de crime contre l’humanité », mais pour l’avenir de son journal : « Il est encore trop tôt pour évaluer l’impact sur notre diffusion, mais on a des remontées qui ne sont pas rassurantes de la part de nos lecteurs, qui n’arrivent plus à nous trouver. Mais aussi de notre diffuseur, les MLP [Messageries lyonnaises de presse] qui nous font part du refus des points de vente de nous distribuer. »

Explication : le titre (dont la diffusion oscillerait selon lui entre 4 et 5 000 exemplaires par semaine) a perdu en mai son numéro de commission paritaire. Jusque-là reconnu « publication d’information politique et générale », cela lui permettait d’être diffusé partout avec une TVA et des tarifs postaux réduits. À l’origine de cette décision, la campagne des activistes de Sleeping Giants, mais aussi une tribune d’historiens dans Le Monde 1.

⁂

Aux déboires de ce torchon s’ajoutent ceux du site Médias Presse Info, privé du système de paiement en ligne Paypal. Ou encore la liquidation du quotidien catho intégriste Présent (plombé d’une dette de plusieurs centaines de milliers d’euros) dont un quarteron d’idéologues ultra-identitaires annoncent la résurrection sous forme hebdomadaire.

Mais, pour le patron de Rivarol, cela n’a pas grand-chose à voir : « Présent ou le journal de l’Action française, s’ils ont disparu, c’est tout bonnement parce qu’ils n’avaient plus de lecteurs. Ce n’est pas notre cas ! » Mais jusqu’à quand ? Bourbon, glacé : « On sait très bien que la presse écrite, c’est lu essentiellement par des personnes âgées »...

Oui, ça sent le sapin pour le vieux facho tradi et sa cohorte de lecteurs zombies. Las, la relève semble assurée. Un exemple parmi d’autres : La Furia. Lancé par le youtubeur d’extrême droite Papacito, le dessinateur (entre autres) misogyne Marsault et le polygraphe Laurent Obertone, auteur de portraits névrotiques d’une France « orange mécanique » livrée à la sauvagerie de hordes étrangères, ce trimestriel d’ultra droite s’est écoulé, pour son premier numéro à 60 000 exemplaires dont 25 000 en kiosque, autant en abonnements et le reste en librairie. Pas de raison de chanter trop gaiement à l’enterrement de Rivarol, donc…

Sébastien Homer

⁂