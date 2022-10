À l’assaut des saints offices

Gérard Berréby, le meneur de jeu des éditions séditieuses Allia, est un satané galopin. Après son entretien-fleuve de lave avec Raoul Vaneigem, Rien n’est fini, tout commence, et en attendant l’épopée de sa rencontre-choc avec le plus énigmatique des ex-situationnistes, Mustapha Khayati, il a tenu à sortir l’ensemble, colossal, des écrits anthumes (1922-1967) du surréaliste de combat belge Paul Nougé. Ça s’appelle Au palais des images les spectres sont rois et c’est, dans leur ordre chronologique, une tempête force 10 de tracts, articles, préfaces, manifestes, notes, poèmes, exégèses ou invectives s’étant abattue sur les chafouineries dominantes.

« La phrase doit devenir un schème de mobiles coléreux », précisait Nougé. À nous de faire de l’écriture une arme neutronique contre le terrorisme, le terrorisme de l’imbécillité cléricalo-bourgeoise. À nous cette écriture assassine de la rendre plus redoutable encore en la matérialisant à toute occasion dans des « actions immédiates » intempestives défiant le décervelage ambiant (canulars, sabotages, attentats loufoques). C’est que, sous ses dehors un peu ascétiques, le biochimiste et cofondateur du Parti communiste belge Paul Nougé savait « tourner son pied de travers ». C’est-à-dire qu’il savait « marquer son mépris pour la foule des crétins grégaires » (La Fouchardière). Dans Histoire de ne pas rire (1956), il exhorte « la meilleure partie de la jeunesse à la perturbation bien préparée et systématique des saints offices, baptêmes, communions, funérailles, etc. »

Il nous reste à prendre à la lettre Nougé et ses potes turbulents (Marcel Mariën, Louis Scutenaire et Cie) en improvisant des bacchanales cocasses pendant les « saints offices » des églises, temples, mosquées, synagogues en ne nous adressant pas seulement, nous, à la jeunesse irréligieuse allumée. Car nous connaissons pas mal de vieux mécréants qui ne voudraient pour rien au monde louper la fiesta.

En janvier dernier, les éditions Allia ont ressuscité aussi, en format Poche, la galvanisante Conférence de Charleroi (1929) de Paul Nougé sur le thème de « l’esprit qui n’existe qu’à la faveur d’une aventure sans limite ».

Noël Godin