Portfolio #2 : Émilie Seto

À CQFD , on attache BEAUCOUP d’importance à l’image, qu’il s’agisse d’illustrations, de photographies, de collages, etc. Et on a décidé de les mettre en avant sur notre site, via une série de portfolios énamourés de nos illustrateurs et illustratrices réguliers. Voici le second, consacré à la dessinatrice Émilie Seto, dont les explosions de couleur et le style inclassable nous ravissent depuis un bail.

Ce n’est pas tout le jours qu’un média nous mentionne, et encore moins qu’il nous demande notre avis. Mais c’est arrivé récemment, avec les confrères locaux de Marsactu, lesquels ont interrogé notre graphiste Cécile sur le travail de la dessinatrice Émilie Seto. Sa réponse : « C’est assez rare d’avoir une illustratrice avec une touche aussi reconnaissable. Le côté explosé, les couleurs chaudes, criardes, vivantes, c’est un poil agressif, ça accroche l’œil. Là où les illustrateurs sont de plus en plus tièdes et frileux, elle propose quelque chose de percutant1. » On ne changerait pas un mot de cette réponse, tant c’est toujours un plaisir de publier ses dessins. Cerise sur le clafoutis, la galopante Émilie nous propose depuis quelques numéros une belle chronique graphique intitulée « Vu sur Mars ». Il faut dire que celle qui participe au canard depuis 2015 sait dessiner notre ville foutraque comme personne, soulignant autant son urbanisme agressif et l’overdose des voitures que sa folle vitalité et ses recoins les moins stéréotypés. Attention, cependant, à ne pas la cantonner à Marseille. Comme dit dans le même article de Marsactu, elle sait aussi illustrer n’importe quel sujet, tant le tigre (son mantra graphique) est en elle. Qu’il s’agisse de mettre en image le meurtre policier de Zineb Redouane à Marseille en décembre 2018 ou une vague de grèves des loyers aux États-Unis pendant le confinement, elle trouve toujours un angle faisant pétiller le sujet, le creusant de manière inattendue. C’est sans doute pour ça qu’elle travaille désormais pour de nombreuses autres revues et journaux comme Le Monde Diplomatique, Télérama, Le Monde, Ballast… et nos poteaux du Financial Times ! À la ville, elle est aussi illustratrice jeunesse dans une maison d’édition de bande dessinée. Et si vous voulez en voir plus, on vous conseille vivement d’aller traîner sur son site : emilieseto.com ⁂