Portfolio #1 : Gwen Tomahawk

À CQFD , on attache beaucoup d’importance à l’image, qu’il s’agisse d’illustrations, de photographies, de collages, etc. Et on a décidé de les mettre en avant sur notre site, via une série de portfolios énamourés. Voici le premier, consacré au dessinateur multi-supports Gwen Tomahawk, aux créations aussi sombres que magnifiques.

Allez, on l’avoue : Gwen Tomahawk, c’est un de nos chouchous à la rédac’ ! Et c’est pour ça qu’on l’a subjectivement sélectionné pour ce premier PortOfolio (rubrique qui reviendra tous les mois sur le site). Faut dire qu’il a de quoi plaire : esprit joliment tordu, images acides, patte graphique bien tranchante… Et si ses créations ne distillent pas exactement la joie de vivre et la confiance envers l’humanité, on trouve que ça ne gâche rien, bien au contraire. Bref, un dessinateur comme on les aime, singulier et toujours en recherche de nouveaux horizons graphiques. Adepte de la carte à gratter, il poursuit ses recherches du clair-obscur à travers d’autres techniques comme le dessin digital, la gravure, la peinture. En dehors de turbiner pour CQFD depuis décembre 2018, il publie également des livres chez divers éditeurs camarades comme Le Dernier Cri et participe à de nombreuses revues, journaux et autres graphzines. Voici ci-dessous un échantillon de ce qu’il peut se passer dans la tête de l’ami Tomahawk... Pour en découvrir encore plus, rendez-vous sur son site. Et si tu veux redécorer ton salon avec ses classieuses illustrations, fonce sur sa boutique en ligne. ⁂