Portfolio #3 - Etienne Savoye

À CQFD , on attache BEAUCOUP d’importance à l’image, qu’il s’agisse d’illustrations, de photographies, de collages, etc. Et on a décidé de les mettre en avant sur notre site, via une série de portfolios énamourés de nos illustrateurs et illustratrices réguliers. Voici le troisième, consacré au dessinateur et graveur Etienne Savoye, pétulant compagnon de route de notre canard depuis Mathusalem.

En dehors de sa barbe fournie, de ses espadrilles douteuses, et de son accordéon chelou, l’ami Etienne Savoye est aussi un graveur et un illustrateur hors pair. Homme aux multiples casquettes, il est aussi membre VIP de la rédac’ de CQFD. Même qu’il a enduré notre marathon de 25 heures de CNews à nos côtés - le mec mouille clairement la chemise... Etienne a découvert la gravure à travers la maison d’édition de bandes dessinées The Hoochie Coochie, qu’il a cofondé il y a une vingtaine d’années avec Gautier Ducatez, lui aussi illustrateur de CQFD. Il s’inspire de techniques et de thèmes traditionnels tant européens qu’asiatiques ou sud-américains. En parallèle, il grave des tampons dans son atelier marseillais, et développe une gamme de motifs originaux souvent échappés de ses propres BD ou gravures. Adepte de l’auto-édition depuis toujours, il publie son travail dans de nombreux fanzines de BD débilos ou poétiques. Allez traîner sur son site Corbakpress, ça vaut le détour ! Vous pouvez aussi aller grignoter son blog. ⁂ ⁂ Précédents portofolios :

Portfolio #1 : Gwen Tomahawk

Portfolio #2 : Émilie Seto