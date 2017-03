Life on Mars

La Nasa est formelle : il y a de la vie à CQFD. Et l’on ne parle pas des souris qui pullulaient l’été dernier, non, ce problème a été réglé. D’abord, une nouvelle interprète à la maquette, Cécile K. (Welcome dans la team !) venue nous filer un coup de main salvateur pour ce numéro. Nous avons aussi l’insigne honneur de recevoir la branche toulousaine du binôme Graffitivre. Comme nous étions en plein bouclage et en train d’écrire ces lignes, interview express :

– « Colossal succès en librairie, plus de 9 000 ventes ! Graffitivre sera bientôt disponible en Pléiade ?

– Hé ouais, gros, toi-même tu sais ! On remercie le Chien rouge, la team de CQFD et Victor Bâton sans qui rien n’aurait été possible. Apéro ?

– Je finis ce " ça brûle " et go ! »

Autre forme de vie détectée à CQFD : Palimpseste. N’écoutant que son courage et un certain télévangéliste présidentiable, notre copain Julien Tewfiq (qui ne fait donc pas que regarder des séries) a monté un drôle de projeeeeeeeeeet qui devrait mettre un peu de beurre dans ses pâtes et dans nos épinards. Il s’agit de mutualiser avec les collègues des revues Jef Klak et Z (en attendant que cette liste s’allonge) nos moyens (humains, techniques et financiers) de diffusion. Il s’apprête donc à aller porter dans tous les recoins de France, de Belgique et de Navarre nos publications, à la rencontre des lecteurs de demain, des lieux de diffusion alternatifs ou à découvrir, des foires du livre ou du pâté en croûte… On le contacte à palimpseste.diffusion@gmail.com pour proposer une soirée de présentation, une invitation dans un salon ou un dîner aux chandelles sous les tropiques. « Allez, apéro ! »