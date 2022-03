L’horoscope de mars du Professeur Xanax de la Muerte

Surprise : mars, c’est moyen moyen.

Bélier : Mars, c’est le dieu de la guerre. Te voilà donc prévenu·e : a priori ça va pas s’arranger tout ce bordel. Ceci dit, mars c’est aussi une barre chocolatée pas dégueu. Et une planète cool. Peut-être que sur un malentendu, les chars russes pourraient se transformer en chocolat fondant piloté par des martiens ? Santé : Et ça repart. Cœur : Mars attaque !

Taureau : « Ôte-toi de mon soleil. » Voilà ce qu’a répondu Diogène à un certain Alexandre le Grand venu le saluer dans son tonneau. Une saine réaction face au pouvoir, que tu adopteras en toutes circonstances – patrons, flics, nationalistes de tous poils ; que tous s’ôtent de ton soleil, bordel. Santé : Cramée. Cœur : Pas d’ombre au tableau.

Gémeau : Plus que jamais, tu ne fais confiance qu’aux gens qui doutent, moitié dans leurs godasses et moitié à côté. Ceux qui n’imposent pas ni ne conquièrent, mais cherchent à se dessiller, timidement, dans le blizzard du temps. Les autres, les sûrs d’eux, les gagnants ? Qu’ils aillent se faire cuire la raie. Santé : Hésitante. Cœur : Beau comme un camion.

Cancer : « We are lost, we are lost, we are lost ». Alors que cet horoscope est rédigé, un œil vers l’Ukraine, un autre vers le dernier rapport du Giec, c’est la voix du rappeur-poète Kae Tempest et de son « Europe is lost » qui s’impose en BO. Et c’est pas le professeur Xanax qui te sortira du marasme – il est lost, lui aussi. Santé : Deux de tension. Cœur : Sans boussole.

Lion : Petit mood Cioran, ce mois-ci : « Sans l’idée d’un univers raté, le spectacle de l’injustice sous tous les régimes conduirait même un indifférent à la camisole de force. » L’avait pas tort Emil. Il reste du Xanax ? Santé : Éclatante Éclatée. Cœur : En cavale.

Vierge : Argh, la SATURATION médiatique te guette… Pour y répondre, un plan en trois étapes : 1/ Éteins tous tes écrans. 2/ Mange-les. 3/ Va marcher loin loin loin. Sur la route toute la sainte journée, tel Gérald de Palmas, la sérénité tu retrouveras. Santé : Mollets de chèvre. Cœur : T’en rêves encore.

Balance : Allez, yolo, dans la grande morosité du moment tu optes pour la solution Fabien Roussel : ne comptent plus que la bonne bidoche et le vin, que tu engloutis en déblatérant sur l’identité française. T’es un·e con·ne mais t’es content·e, bravo. Santé : AVC is coming. Cœur : PC (Pas cool).

Scorpion : Wahou ! Quel mois ! Tout est super, lumineux, léger et prometteur... Déni ? Nan : refus de l’existant par focalisation sur les chatons de ce monde. Et t’as bien raison, galopin·e : la bouteille est à moitié pleine, c’est sûr, même si elle est explosée par terre… Santé : Ulcère à rien de s’en faire. Cœur : Déni fait ni à faire.

Sagittaire : Comme un paysan ukrainien dérobant un char russe avec son tracteur, tu fais des pieds et des mains pour infléchir les turpitudes de ce monde. Et mazette ça fonctionne plutôt bien, les crétin·es sur ta route s’écartant en piaillant. Continue à foncer ! Santé : Pêchue en haute mer. Cœur : Starway to love.

Capricorne : Apocalypse nucléaire ? Virus foudroyant ? Poulpes de l’espace ? En attendant de savoir à quelle sauce on va être mangé, t’aurais intérêt à tout plaquer pour kiffer la vibe. Monte un groupe de punk avec ta mère, teste la partouze sous kétamine, lance un safari anti-riches, je sais pas, mais fais quelque chose bordel, le tic-tac se rapproche… Santé : Rien à battre. Cœur : Chaud chaud caca ko.

Verseau : Si tu attends de moi des paroles de réconfort, c’est mal-barré, car je te le dis tout net : c’est la mierda. Alors lâche cet horoscope et file plutôt écouter du Chopin, lutiner des oiseaux tropicaux ou plonger dans la mer, parce que la lumière ne viendra pas des astres, gros·se. Santé : Non. Cœur : Vice & verseau.

Poisson : Tu te souviens ce vieil épisode des Simpson où Homer est dans la merde et proclame à sa famille qu’ils vont commencer une nouvelle vie « sous la mer » avec les « gentils poissons » ? Bah voilà, l’actualité lui donne raison. Et t’es clairement précurseur en la matière, bravo à toi, ami·e écaillé·e. Santé : Bien iodée. Cœur : S’éclate dans les abysses.