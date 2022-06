L’horoscope de juin du Professeur Xanax de la Muerte

Juin sera caliente caliente...

Bélier : Minot, quand j’étais skieur de fond pro, j’avais la fâcheuse habitude d’arriver dernier à chaque course. Je le vivais mal à l’époque. Mais en fait j’affichais déjà mes ambitions pour l’avenir : être un bon gros loser. Ce à quoi tu t’attelleras ce mois-ci, dans la joie et la déchéance. Bienvenue au club ! Santé : Nulle. Cœur : Pitoyable.

Taureau : Bigre, ton juin sera chargé. Que des gros événements. Le 11, c’est la journée internationale du tricot. Le 16, celle de la santé du pied. Le 18, place aux sushis. Et le 30, bing, journée mondiale des astéroïdes. En clair : tu tricoteras des chaussettes en bâfrant des sushis avant que The Big One nous décape tous. Classe. Santé : Sans sushis. Cœur : Pas le pied.

Gémeaux : Ton modèle ce mois-ci ? Annie Edson Taylor, institutrice ricaine entrée dans la légende en 1901 pour avoir, à 63 ans, descendu les chutes du Niagara dans un tonneau. Le but ? On ne sait pas trop. Mais enfin elle l’a fait. Je te suggère donc de trouver un défi équivalent, par exemple dévaster un comico en tracteur tondeuse. Santé : Secouée. Cœur : Pas brisé.

Cancer : « J’ai vécu de sacrées galères, mais j’ai jamais lâché le rock », disait Dick Rivers, banane éternelle. Et tu as tout intérêt à t’en inspirer pour profiter de la vie comme un rocker à chicots pourris, qui squatte le PMU en jacassant sur le legs des Chaussettes noires. Délabré ? Oui, mais toujours le twist en toi. Santé : Rock & râle. Cœur : Pas de boogie-woogie.

Lion : Le binturong est un mammifère de la famille des viverridés, avec une gueule de chiot triste, une queue préhensible et une passion pour les figues. Pas le couteau le plus affûté du tiroir, mais un vrai swag et un camarade qu’on a plaisir à croiser. Tout toi, quoi. Santé : Petite déprime. Cœur : On te grattouille.

Vierge : Bonjour, toi, tu t’appelles comment ? Variole du singe ? Oh, c’est mignon. Et toi, là-bas ? Sécheresse gratinée ? Trop choupi ! Et plus loin, là, avec ta bonne tête ? Guerre mondiale ? Super ! Vous serez mes amis pour ce mois ! Youpi ! Santé : Comment te dire... Cœur : Au barbeuc’.

Balance : Tel un macroniste égaré au Salon de la décence, tu traverses ce mois en titubant, butant sur les galères – morpions, voisin fan de Vianney... L’idéal serait de rester enfermé·e à maugréer sur la saloperie du monde devant des documentaires animaliers. Sinon, il y a la révolution aussi, mais ta flemme est grande... Santé : Molle hess. Cœur : Ligaturé.

Scorpion : Tadam ! Tu es l’heureux·se gagnant·e du concours « Signe du mois » organisé par la Fondation Xanax (siège social : Melun, PMU Le Marigny). Ton lot : deux saucisses de Strasbourg, un exemplaire de Sexe, mensonges et banlieues chaudes de Marlène Schiappa et sept porte-clefs Cochonou. S’adresser au siège pour récupérer ces délices, qui par ailleurs résumeront bien ton mois. Santé : MST alsacienne. Cœur : Chaud·e comme une baraque à frites.

Sagittaire : Fait chaud, hein ? Vraiment chaud, même. Voire caliente caliente. Et cette sensation d’être une motte de beurre égarée en plein désert n’est pas des plus réjouissantes. Réjouis-toi, cependant : ça fait de belles images pour les JT. Et puis on bat des records planétaires tous les jours, c’est pas rien. Bravo nous ! Santé : Tu fonds. Cœur : Burning love.

Capricorne : Tu te souviens de ce passage de la Bible, quand Jésus balance à un type « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » avant de le sauver ? Bah me concernant, c’est l’inverse. Et si je te dis main sur le cœur que ton mois va être super super, promis, je t’incite à être dubitatif·ve… Santé : Super super. Cœur : L’élu·e doute.

Verseau : Sur Twitter, le compte « Erinaceus France » poste régulièrement des photos de bébés hérissons recueillis dans un refuge. En gros : du mignon puissance 1 000. Et à leur vue en ces temps de chaos, je n’ai qu’un conseil pour toi : passe plus de temps avec des bébés zanimaux, et moins avec des humains. Santé : Tu peluches. Cœur : Sonic comme des bêtes.

Poisson : Alors Poisson, on s’ la donne ? Tranquille dans ton eau pendant que nous on rôtit ? Bah ça va pas durer. À force de te la jouer prince·sse de Bel-Mer, y aura retour de bâton et horizon surimi. Santé : Tu branchies mou. Cœur : In relationship with Findus.