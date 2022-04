Avril, ça pète les urnes.

Bélier : Tel·le Fabien Roussel, tu as un gros problème d’identité qui commence à lourder les gens autour de toi. Oui, OK, c’est le printemps, l’envie d’apéro et de barbeuk te taraude, on a compris. Mais crier « viande viande viande » ne fait pas un programme, plutôt un remake de Camping 3 où tu prendrais la place de Franck Dubosc. Pas jojo mon coco. Santé : Ton IMC se viande. Cœur : Barbaque to black.

Taureau : À l’image de Jean Lassalle, on se demande un peu pourquoi t’es toujours là dans les parages à dire des trucs chelou. Pour avril, un conseil : lâche tes idées réacs, délaisse le jaja, et file réaliser ton destin pastoral dans la vallée d’Aspe. Ou sur la lune. Surtout : ne reviens pas. Santé : Ovin sur vingt. Cœur : Lassalle est vide.

Gémeau : À l’instar d’Anne Hidalgo, on ne sait plus trop si on doit te vanner pour ta plongée dans les abysses ou te tapoter l’épaule en te disant « Ça va aller, gros·se. » Un espoir, cependant : tu pourrais bien disparaître de l’échiquier politique. Pour mieux te reconvertir dans l’aviron ? Après tout, ramer, c’est ton truc. Santé : 2 de tension, comme ton score. Cœur : La solitude est totale.

Cancer : Comme Valérie Pécresse, tu as un petit côté zombie facho qui nuit à tes relations. Faut dire que t’as l’air d’un robot façonné par la droite dure post-RPR/UMP/DTC. Et cela devrait t’interroger : es-tu vraiment sûr·e d’être humain·e ? Hum ? Santé : Hémodroïdes. Cœur : Plus sec que le désert le plus sec.

Lion : Kif-kif Yannick Jadot, tu es là mais sans l’être vraiment, vert pâle, presque transparent. Le bout de salade à côté du burger. Ou le Perrier dans le frigo de CQFD. Pour avril, challenge : enfile un vert plus consistant. Et mets-y du rouge. Santé : Ver solitaire. Cœur : Vert solitaire.

Vierge : Idem qu’Éric Zemmour, tu n’auras pas droite de cité dans ce canard. Pour ton horoscope, je t’invite donc à choisir arbitrairement un autre signe que celui du sale facho en chef. Tiens, les Poissons, c’est bien ça, les Poissons. Santé : T’as la méga-chiasse. Cœur : Que non.

Balance : Tout comme Jean-Luc Mélenchon, tu adores les débuts avril, sauf qu’ensuite ça part en cahouète. Profite donc de ce souffle printanier, parce qu’après tu repars sur cinq ans à grommeler dans ton coin avec ta tête de grincheux. Santé : Bile purgée. Cœur : Pour avril, une deuxième valse avec Marianne serait top.

Scorpion : Tel·le Marine Le Pen, t’es pas bienvenu·e dans cet horoscope. Je t’invite donc, comme les Vierges, à changer de signe arbitrairement ou à te faire cuire le cul. Tu peux aussi t’abstenir et opter pour le nouveau signe que je viens d’inventer : l’Opossum Anar (01/01 à 31/12). Santé : Tu vas caner. Cœur : Borgne.

Sagittaire : Comme Emmanuel Macron, tu as un tel boulard qu’il tape le plafond – dégonfle-moi ça. Et puis t’as beau caracoler dans les sondages, sache qu’il y aura retour de bâton (jaune). Prépare ta fuite en exil, quoi, si t’es pas fan de guillotine. Santé : Overdose de C imminente. Cœur : Demande à McKinsey (un milliard pour apprendre que tout le monde te hait, c’est cadeau).

Capricorne : Dans les pas de Nathalie Arthaud, tu restes fidèle à un passé fantasmé mais combatif. C’est méritoire. Si cependant tu as envie d’un programme moins naphtaliné, je te conseille humblement de rejoindre les rangs des Opossums Anars, signe de feu. Santé : Arlette la clope. Cœur : Arlette de procrastiner.

Verseau : Tu rappelles Nicolas Dupont-Aignan : t’es un·e gros·se bolosse et personne te calcule. Change de signe fissa. Santé : AVC dans l’air. Cœur : Terra incognita.

Poisson : Tout pareil que Philippe Poutou, tu aspires à des trucs sympas. Des poutous. Des toutous. L’antichatpitalisme. La lutte des schlags. Les patrons en PLS. Bref, à défaut de gagner, ce printemps t’offrira donc de belles goulées d’air, ce qui dans l’air du temps toxique ++ n’est pas rien. Profite. Santé : Raid de calvitie. Cœur : Spoon for ever.