L’horoscope de mai du professeur Xanax de la Muerte

Mai sera chaud, voire extrêmement caliente.

Bélier : Un spleen de 9 sur l’échelle de Mylène Farmer. Même que ce mois-ci sous la douche, c’est un morceau d’elle que tu chanteras en te frictionnant de Dop parfum seum : « Tous mes idéaux : des mots. Abîmés… / Je cherche une âme, qui / Pourra m’aider / Je suis d’une génération désenchantée / Désenchantée. » Bref, arrête de chouiner, t’es relou·e. Santé : Oreilles ô désespoir. Cœur : Tu tu es libertin·e.

Taureau : Une période de renard·e se profile. Entre gambades dans les contreforts du printemps et rapines fourbes, tu grignoteras avec joie cette part de pizza géante qu’est le mois de mai. Et puis tu fourbiras avec tes potes de quoi latter les chasseurs au pouvoir : des goupils, la grenade, boum. Santé : Renard de vivre. Cœur : Tout un roman.

Gémeaux : C’est qui le plus fort, l’éléphant, l’hippopotame ou Jason Statham ? Question absurde, gamin·e. Le plus fort, c’est toi, qui galopes sur mai comme Elvis sur Las Vegas. En manif ou en soirée, tu es le feu, la joie, la liqueur de Molotov. Ça pue dehors ? Raison de plus pour tout brûler. Santé : Tu pètes le feu. Cœur : Flammes libérées (c’est pas si facile).

Cancer : Tout a une fin sauf le saucisson qui en a deux, a dit un poète. Or tu n’es pas un saucisson. Il y aura donc quelque chose de l’ordre de la fin pour toi dans ce mai rampant. D’une relation ? Des haricots ? De se tourner les pouces ? Chais pas. Mais va falloir la jouer fine. Santé : Évite les coupe-fin. Cœur : Infini.

Lion : Ce mois-ci, tu fais ton ou ta Méluche, surfant sur ta popularité et jouissant de ton statut. C’est normal, gros·se, surtout quand tes potes ont des gueules de PS… Gaffe au retour de bâton, cependant, ton côté Néron pourrait lasser. Santé : Chevilles obèses. Cœur : Union copulaire.

Vierge : La fin du monde ? Ce sera le 22 mai, à 19h14. Tu seras en train de boire l’apéro avec des ami·es quand le conflit nucléaire global signera la fin de la partie. Belle manière de partir. Z’aurez même le temps d’un dernier toast : « Vive l’être humain ! » Tu vois, pas de quoi stresser. Santé : D’la bombe. Cœur : Fusion caliente.

Balance : Tout plaquer pour rejoindre une communauté collapsologue cultivant des topinambours en Lozère, voilà le choix que tu ne feras pas. Bordel, y a pas moy’. À la place : un mois à enquiller les 8.6 dans les gaz d’échappement, le pied. Santé : Bronches de cake. Cœur : Tu lourdes Pachamama par SMS.

Scorpion : Un mois qui ressemblera à ton dimanche post-proclamation des résultats : le cul entre deux cheh. D’un côté le soulagement d’éviter le pire. De l’autre l’accablement de repartir pour cinq ans de argh. Sur ce fil, tu oscilleras, entre deux pôles opposés. Et gaffe à pas tomber au centre : c’est gentrifié, pis y a ce con de Bayrou qui y traîne en cherchant des potes. Santé : Hésitante. Cœur : Oh oui François.

Sagittaire : Étymologiquement, sagittaire vient du latin sagitta, « flèche ». Alors à ceux qui diraient que t’es pas une flèche, tu pourras répondre : « Bah si, pelle à merde. » Et ça reflétera bien ton humeur de mai : une course effrénée vers tes cibles, la chute du capitalisme et de tous les relous de ce monde. Taïaut. Santé : Flèche béton. Cœur : Flèche-cul.

Capricorne : T’en as marre de tout ? Je comprends. Et te suggère de changer de programme spatiotemporel. Royal, je t’offre deux choix : Babylone sous Nabuchodonosor ou les années 1990 vosgiennes sous influence Eurodance. Je te conseille les Vosges goût Ace of Base, mais t’es libre hein (non). Santé : Freed from chlamydia. Cœur : All that she wants.

Verseau : Tel l’OM en coupe d’Europe, tu apportes à ce mois son lot de frissons. Alors oui, ta défense est faiblarde et tu prends des buts cons. Mais sinon quel panache et quelle grinta ! C’est bien simple : tu as plus d’âme en toi que Paris toute entière. Santé : Olympique. Cœur : Des Payet partout.

Poisson : Je crains que tu ne fasses les frais de cet horoscope trop long, poisson. Laisse-moi juste te prévenir que... [Cris de la graphiste exaspérée : « Tu me coupes tout ça, foutu Xanax ! » – « Même “santé” et “coeur” ? » – « Yep ! » – « Oh, pauvres poissons »…]... Bye.