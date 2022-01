L’horoscope 2022 du professeur Xanax de la Muerte

2022 va être top moumoute.

Bélier : Tu hibernes ? T’as bien raison petit·e ourson·ne – les prochains mois s’annoncent rudes. Assure-toi juste d’avoir ingurgité assez de raclette. Et règle le réveil pour mai, pas avril… Tu rateras l’élection, t’auras la révolution, farpait. Santé : Graisse en stock. Cœur : Zzzzz.

Taureau : Ta boussole 2022 ? Monsieur Prévert. Qui toujours montre la voie : « Je sais, un peu partout, tout le monde s’entretue, c’est pas gai, mais d’autres s’entrevivent, j’irai les retrouver. » Tu les salueras de ma part. Mot de passe : « De deux choses lune, l’autre c’est le soleil. » Santé : Rayonne. Cœur : On the road.

Gémeaux : Comme Annasse Kazib sillonnant la France en quête de signatures, tu déploieras une belle énergie vociférante en 2022. Bon, ça ne suffira sans doute pas à te faire grimper dans les sondages existentiels. Mais les vrai·es savent que tu triches pas. Santé : Scissions internes. Cœur : En quête de poutous.

Cancer : Si ton année à venir était un film, ce serait un pur nanar. Dialogues nazes. Effets spéciaux pourris. Jeu d’acteur claqué au sol... Mais tu sais quoi ? C’est bien pour ça qu’on t’aime. Hollywood, c’est surfait, on préfère les grosses ficelles bien visibles. Santé : Des pellicules. Cœur : L’attaque de la moussaka sentimentale.

Lion : Krschkrsch, y a de la friture sur les astres, déso. Mais voilà ce que je décrypte pour ta pomme en 2022 : « Des zombies dévorent (inaudible)... Des piranhas (inaudible) Argh !!! Des (inaudible) ? TOUS AUX ABRIS. » Wesh, ça semble animé et luxuriant. Bon courage… Santé : Des (inaudible) aux fesses. Cœur : Dévoré par l’ (inaudible).

Vierge : À l’image du franquiste Luis Carrero Blanco filant vers l’espace au volant de sa voiture en décembre 1973 sous l’égide du programme spatial basque – BOUM –, tu connaîtras un début d’année explosif. Enjoy. Et la bise aux étoiles. Santé : Lunaire. Cœur : En petits morceaux.

Balance : Allez, hop ! On sort la sono et on balance à fond « All We Ever Wanted Was Everything » des sombres Bauhaus. Et on essaye de pas trop faire gaffe aux paroles : « Tout ce qu’on a toujours voulu c’était le monde / Tout ce qu’on a eu c’était froid ». Je te promets que c’est pas (trop) prophétique. Et que t’as bien raison de vouloir TOUT. Santé : Engelures. Cœur : All you ever wanted.

Scorpion : Louna, petite scorpionne de son état, vient de me révéler ses aspirations pour 2022. Outre que l’école brûle, elle veut que les dames de la cantine arrêtent d’enlever les croûtons du pain pour raisons de sécurité, MERDE ALORS. Et à son image, tu trouveras LA croisade à endosser pour secouer 2022. Cherche bien. Santé : Croûtes éparses. Cœur : Montjoie !

Sagittaire : Bing, quelque chose tombe. C’était là, sur tes épaules, et voilà que tu t’agites en l’air, enclume faite plume. Tchao la pesanteur, salut l’apesanteur. En quel honneur ? Demande pas, surtout, profite juste. Santé : Lombaires de rien. Cœur : Sur un trapèze.

Capricorne : Janvier pourri. Février aussi. Mars choupi. Avril ahuri. Mai oh oui. Juin béni. Juillet hippie. Août roussi. Septembre affadi. Octobre pipi. Novembre génie. Décembre verni. Pas à dire, c’est une belle feuille de route, l’ami·e. Santé : Reluit. Cœur : Alangui.

Verseau : Le combat d’une vie pour un·e bon·ne gauchiste ? Lutter contre le « vieuxconnisme » à mesure que file le temps. Et cette année il y aura plein de pièges en la matière. Bref, baffe le Finkie qui est en toi et tiens bon la barricade. Santé : Wokée. Cœur : Cancelé.

Poisson : Ah là là, que c’est chouette la vie, à buller et tout. Tiens, regarde : tu lattes les requins. Tu fricotes avec l’anémone. T’agites les nageoires pour saluer Mamie Lotte. Mais quel bonheur ! Et dire que t’as découvert l’Atlantide et que personne le sait. Santé : Raie à surveiller. Cœur : ’O sole mio.