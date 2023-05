Au sommaire du n° 220 (en kiosque)

CQFD fête ses 20 ans d’existence ! Notre numéro 0 est en effet paru en avril 2003, notre numéro 1 le mois suivant… Un média indépendant qui tient deux décennies, qui plus est sur papier et toujours en kiosque, ce n’est pas si courant et on s’est dit que cela méritait d’être célébré ! Voici donc un numéro anniversaire (40 pages au lieu de 24 s’il vous plaît) avec un copieux dossier consacré à la vie trépidante du Chien rouge.

Mais on parle aussi de bien d’autres choses : depuis l’opération militaro-policière Wuambushu vue depuis Marseille (première ville comorienne du monde) à un entretien avec Lise Foisneau autour de son livre consacré aux Roms de Provence, des exploitées de la crevette au Maroc jusqu’aux victimes de crimes policiers au Sénégal en passant par les luttes pas toujours évidentes contre les barrages en Thaïlande... Et le mouvement social qui se poursuit encore et encore, évidemment ! On lâche rien !

Quelques articles seront mis en ligne au cours du mois. Les autres seront archivés sur notre site progressivement, après la parution du prochain numéro.

En couverture : « 20 ans qu’on a les crocs », par Caroline Sury

Numéro anniversaire : 20 ANS QU ’ ON A LES CROCS

– L’intro du dossier : Saboter tout, même nous

– Discussion au sommet : 20 ans, nom d’un chien - Vingt ans que ça dure... C’est pas rien, et on mentirait en disant qu’on n’en est pas fiers. Mais comment traiter ça ? Après moult grattages de tête, on s’est dit qu’on allait faire une grande bouffe entre anciens et nouveaux. Fine idée. Ça s’est fini en nouba, à guincher sur de vieux tubes honteux au beau milieu du local. Entre-temps, heureusement, il y a eu des discussions. Et un enregistreur posé au milieu de la table, pour que la postérité n’en perde pas une miette.

– L’amour au temps des rotatives - Anachroniques et dépassés, les journaux imprimés ? L’opinion est répandue. N’empêche qu’à CQFD on ne s’est jamais posé la question d’abandonner la version papier. Pire : on compte bien continuer à batifoler en kiosques dans les années à venir. Et tant pis pour les chiffres : quand on aime, on ne compte pas

– Pêche à la ligne, ou l’introuvable « ligne » d’un canard insoumis - Largement implicite, peu interrogée en interne, la ligne politique de CQFD n’est pas gravée dans le marbre. Tentative de décorticage, en compagnie de quelques-uns de celles et ceux qui ont fait et font ce journal depuis 20 ans.

– Ce jour-là, on a fraternisé - Voilà un moment mémorable dont ce journal peut s’enorgueillir : alors qu’à l’automne 2017 les ouvriers de l’imprimerie MOP, à Vitrolles, occupent leur usine dans l’espoir de faire capoter un douteux « plan social » ourdi par leur patron, les grévistes décident d’imprimer quand même notre petit canard anar. Un beau geste de solidarité en aller-retour.

– CQFD à la barre - « On l’attend, leur procès ! » Ce mantra a longtemps circulé dans la rédaction de CQFD, tel un appel un peu bravache à toutes les cibles régulières du journal. En ligne de mire, des retombées sinon en piécettes sonnantes et trébuchantes, du moins en notoriété. Récit de nos menues frasques judiciaires.

– 20 ans de chroniques - « Je vous écris de l’usine », « Queen Kong », « Rage dedans »... D’épatantes chroniques n’ont cessé de marquer la vie du Chien rouge, depuis ses premiers pas hors de la niche à l’assaut du vieux monde jusqu’à aujourd’hui. La parole est aux auteur.es de quelques-unes d’entre elles, parmi les plus emblématiques.

– Pages graphiques : 20 piges que CQFD kiffe le turbin - Petit florilège de gribouillages choucards qui ont accompagné notre éloge de la paresse sur 20 ans !

– Courrier du cœur - Des lecteurs et lectrices nous ont écrit pour notre anniversaire...

– Cinquante années de braise - En ce mois de mai 2053, CQFD célèbre en grande pompe ses cinquante ans. Reportage en direct live par un des fondateurs du journal

Actualités d’ici & d’ailleurs

– Mars aux poubelles, avril aux casseroles - Le mois dernier, on avait titré en grande pompe sur « le Printemps des poubelles » dans un numéro à la couverture pleine de flammes et d’oiseaux de la tempête qui s’annonçait. Magie de l’époque, celui-ci s’est entre-temps mué en Printemps des casseroles. D’apparence moins énervé, il est à bien des égards tout aussi résolu.

Passage par Besançon avec le journaliste Toufik-de-Planoise, la parole à un professeur et militant syndical pour dénoncer l’arnaque derrière la revalorisation de la rémunération des enseignants annoncée par Macron et entretien avec Serge Quadruppani, qui vient de publier chez Divergences Une histoire personnelle de l’ultragauche.

– Depuis Marseille la comorienne : avec Wuambushu, « La France attise les haines » - On dit de Marseille qu’elle est la première ville comorienne au monde. Rencontre avec des membres de l’immense communauté qu’elle abrite, pour le moins préoccupés alors qu’à Mayotte vient de démarrer Wuambushu, vaste opération militaro-policière aux relents coloniaux.

– En Thaïlande, ça converge contre les barrages - En mars dernier, une journée d’action était organisée contre plusieurs projets de barrage à la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie. Populations locales, activistes et associations se sont retrouvés dans le village de Ban Sop Moei pour tenter de faire le point. Et ce n’est pas allé sans mal...

– Les exploitées de la crevette - À peine pêchées dans la mer du Nord que les crevettes grises prennent la route des usines marocaines. Là-bas, elles sont décortiquées par des milliers de femmes qui se gèlent les doigts pour un salaire de misère. Avant que les entreprises européennes ne les rapatrient pour nous les vendre au prix fort. Reportage.

– Contre l’impunité policière au Sénégal : Un frère de lutte - Au Sénégal, la répression des manifestations de mars 2021 a fait au moins douze victimes, dont Cheikh Wade, tué d’une balle dans la tête par un policier. Depuis deux ans, son frère Abdoulaye réclame justice. Rencontre.

Côté chroniques & culture

– Entretien avec Lise Foisneau : « Le monde des gadjé projette son imaginaire hiérarchique sur les Voyageurs » - Avec Kumpania – Vivre et résister en pays gadjo, l’anthropologue Lise Foisneau signe un livre percutant, issu de quatre années d’enquête en compagnie de Roms de Provence. Où il est question de résistance face à un État qui surveille et opprime, mais aussi de façons d’habiter les marges et de manières de « grandir » les enfants.

– "Putain de chronique" #18 : Le feu aux culs – Yzé Voluptée est travailleuse du sexe. Escort, réalisatrice et performeuse porno-féministe, elle chronique dans ces colonnes son quotidien, ses réflexions et ses coups de gueule. La réalité d’Yzé n’est pas celle des personnes exploitées par les réseaux de traite ou contraintes par d’autres à se ­prostituer. Son activité est pour elle autant un moyen de subsistance qu’un choix politique.

– "Aïe tech" #8 : Ma copine Eliza et ses bons plans suicide – Mois après mois, Aïe Tech défonce la technologie et ses vains mirages. Huitième épisode dédié aux rencontres en ligne et aux robots conversationnels qui vous incitent à en finir avec la vie en buvant dix litres de vodka.

– Page graphique : Dans les dédales de l’HP-kistan - Parue en octobre 2022, Déraillée est la première BD publiée par les éditions du Passager clandestin. Jo Mouke y raconte à cœur ouvert son parcours de soin en hôpital psychiatrique, finement illustré par Julien Rodriguez.

Et aussi...

– L’édito – « Un anniversaire cinq étoiles ! »

– Ça brûle ! – « Ne travaillez jamais (pas comme nous) »

– Les bonnes nouvelles du mois

