CQFD à la barre

« On l’attend, leur procès ! » Ce mantra a longtemps circulé dans la rédaction de CQFD , tel un appel un peu bravache à toutes les cibles régulières du journal. En ligne de mire, des retombées sinon en piécettes sonnantes et trébuchantes, du moins en notoriété. Récit de nos menues frasques judiciaires.

La première fois que CQFD s’est retrouvé sur le banc des accusés ? Il faut nous imaginer lancés à tombeau ouvert avec comme adversaires rien de moins que la Croix-Rouge française (CRF) et son président dans une procédure pour diffamation intentée contre le journal de 2003 à 2005. Une double page d’enquête dans le numéro 6 – une île trop vintage, de grosses bulles tueuses, un héros tragiquement libertaire, ça ne vous rappelle rien ? – s’attaquait au couple infernal violences d’État/pansement humanitaire : en l’espèce, la convention passée entre le ministère de l’Intérieur et la CRF pour « l’accompagnement » des étrangers expulsés par avion1. La chose était assortie de dessins qualifiés de « bêtes et méchants » par l’avocat de la partie civile pour le plus grand bonheur de Berth, leur auteur.

Au final, le bilan fut plutôt mitigé avec 1 501 euros à débourser pour une publicité très relative

Afin de laver son honneur bafoué, l’association française exigeait 65 000 euros. Pour elle, une brindille parmi les centaines de millions brassés chaque année ; pour nous, le budget pour six mois de taf, apéros de bouclage compris ! Au final, le bilan fut plutôt mitigé avec 1 501 euros à débourser (amende, frais de justice et un euro symbolique de condamnation) pour une publicité très relative. Notre avocat de l’époque, certes bénévole, avait même sollicité la clémence des juges de la XVIIe chambre du tribunal judiciaire de Paris (spécialisée dans les délits de presse) en présentant CQFD comme un « tract confidentiel » étant donné sa faible diffusion (1 200 exemplaires vendus en kiosques pour le numéro incriminé). Néanmoins, la campagne de soutien lancée début 2005 (ni la première ni la dernière) avait permis de récolter quelques pépettes, des témoignages roboratifs de la part de confrères comme de lecteurs et des abonnements en plus.

Et de deux !

La deuxième grande affaire judiciaire nous a opposés à la société de courtage matrimonial Eurochallenges, basée à Lyon. « Un moment follement drôle, même si nous avons eu un peu peur », se souvient Muriel Ruef, notre super avocate lilloise. Rappel des faits. En décembre 2010, Mademoiselle, une de nos chroniqueuses, brocardait le site de l’agence, sur lequel des « femmes russes, asiatiques et tous pays2 », rejetant « vigoureusement le modèle féministe3 » pour faire « passer la famille avant tout », attendaient « une relation sur un pied d’égalité avec un partenaire respectueux ». La partie adverse, qui exigeait 14 000 euros de préjudice, avait lu dans cette courte rubrique une accusation de trafic d’êtres humains et de mise en place d’un réseau de prostitution ! Elle sera déboutée et dégoûtée en novembre 2013.

Épilogue. Le 6 mars 2023, le couple à la tête d’Eurochallenges de 2010 à 2014, Gaëlle Burlot et Grégory Thonet, a été condamné à cinq ans de taule (dont 18 mois avec sursis) et 100 000 euros d’amende pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral4. La relaxe de CQFD a-t-elle donné le courage aux pigeons de l’agence de franchir le Rubicon judiciaire ? Toujours est-il que, reconvertis à partir de 2014 dans l’influence « youtubesque » sous les pseudos Sophie Fantasy et Greg Inside, les ex-dirigeants de feu Eurochallenges sont maintenant surtout connus pour avoir ouvert une très lucrative chaîne Youtube mettant en scène leurs enfants Swan et Néo. Business is business.

Ouin ouin

Enfin, beaucoup de plaintes sont restées au stade de la simple menace. C’est le cas du communiqué publié en avril 2017 par Alternative police5, une obscure ramification de la CFDT au sein de la maison poulaga, qui enjoignait les pouvoirs publics à faire preuve de « la plus grande sévérité politique et judiciaire » à l’encontre du mensuel au chien rouge. En cause, la une du numéro 153, méchamment dessinée par Etienne Savoye, qui affirmait « La police tue » tandis que trois condés appartenant à diverses branches de ladite maison précisaient : « Surtout des Noirs, et des Arabes, et un peu des Chinois ! » Nous étions seulement deux mois après l’agression sexuelle du jeune noir Théo Luhaka à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) par trois agents de la brigade spécialisée de terrain (BST), cuvée 2010 d’une variante toujours aussi imbuvable de la police de proximité. En guise de réponse à Alternative police, nous nous étions demandés si l’institution ne se stigmatisait pas elle-même tant les violences policières commises en toute impunité se multipliaient6. Silence radio place Beauvau. Trois des quatre agresseurs de Théo doivent très bientôt passer devant les assises… en janvier 2024.

Iffik Le Guen