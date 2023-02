Au sommaire du n° 217 (en kiosque)

Alors que le mouvement contre la (énième) réforme des retraites s’intensifie, nous ouvrons ce numéro de février par analyse et témoignages... en attendant la grève générale ? Ce n’est pas sans rapport, vu la répression brutale qui a répondu aux dernières grandes mobilisations populaires (loi Travail, Gilets jaunes...) : notre dossier du mois est consacré aux luttes qui défliquent. Huit pages en mode ACAB pour mettre en lumière celles et ceux qui réfléchissent et agissent pour un monde sans police. On revient également, via un long entretien avec le journaliste Rémi Carayol sur le fiasco de la présence militaire française au Sahel. On parle de murs à abatrre. Mais ce n’est pas tout... Demandez le programme !

En couverture : « Défliquons nos vies », par Djaber

Actualités d’ici & d’ailleurs

– Réforme des retraites : enfumage et cruauté - Voilà que ça les reprend. Neuf ans après la réforme des retraites de François Hollande et Marisol Touraine, le gouvernement de Macron, minoritaire au Parlement et dans l’opinion, s’apprête à imposer un nouveau recul des droits des travailleurs, et même en réalité de quasi tout le monde. Sans surprise, le programme annoncé est bien moche. Analyse et témoignages.

– De Serval à Barkhane, retour sur un fiasco - Accueillie en libératrice en 2013, l’armée française a quitté le Mali l’été dernier au comble de l’impopularité. Que s’est-il passé ? Et que font encore les soldats français dans les pays voisins ? Entretien avec le journaliste Rémi Carayol, auteur d’un livre-enquête qui vient tout juste d’être publié, Le Mirage sahélien.

– Sahara : sonner l’alarme dans le désert - Pour de nombreux Subsahariens désireux de rejoindre l’Europe, le Niger est un passage obligé. Alors que Bruxelles arrose le pays de subventions en échange d’une politique visant à bloquer les migrations, la route y est de plus en plus compliquée – et trop souvent mortelle. Ce que tentent de contrecarrer les militantes et militants du réseau Alarm Phone Sahara.

– Tram marseillais, occupation israélienne - En septembre, la métropole d’Aix-Marseille a annoncé l’achat de quinze rames de tramway à l’entreprise espagnole CAF. Un accord problématique pour Juliette Simon, animatrice à BDS Provence : cette entreprise gère une partie du tram qui relie Jérusalem à des colonies israéliennes illégales en Palestine.

Dossier « Défliquons nos vies »

– L’intro du dossier : Des luttes qui défliquent - Les luttes contre les violences policières ont beau avoir gagné en visibilité ces dernières années, nous n’avons encore rien gagné, ou presque : l’hideux ordre policier s’impose toujours davantage. Heureusement, nombre de chercheurs, militants, collectifs s’activent pour faire avancer ce difficile combat. CQFD leur consacre son dossier du mois.

– « Plus que la seule abolition de la police, penser un monde sans police » - Dans 1312 raisons d’abolir la police, Gwenola Ricordeau s’appuie sur une série de réflexions et d’expériences militantes radicales nord‑américaines pour nous inviter à penser une société sans forces de l’ordre. Entretien.

– Face aux agressions sexuelles, un féminisme sans flics - Comment se passer de la police pour réclamer justice à la suite d’un viol ? Complexe, la question traverse une frange du mouvement féministe, dont les revendications sont souvent récupérées par des politiques sécuritaires. Des écrits d’un collectif de femmes étasunien au récit intime de Zoé, la parole est à celles qui désertent les commissariats.

– Vu des quartiers populaires de Marseille : légaliserle Cannabis, repenser la police - Le 17 janvier, le militant associatif Mohamed Bensaada a organisé un débat autour de la légalisation du cannabis pour lutter contre les violences liées au trafic à Marseille. Un projet audacieux qui met en évidence l’échec des politiques de répression et amène à repenser le rôle de la police dans les quartiers populaires.

– La justice, un « champ de bataille » à tenir - Police et justice sont des alliées "naturelles", la seconde soutenant quasi sans réserve l’impunité de la première. Pour obtenir vérité et justice, les victimes de la police et leurs proches se retrouvent ainsi à mener d’interminables combats, la plupart du temps sans rien obtenir, ou si peu… quand ils ne se retrouvent pas eux-mêmes sur le banc des accusés. Retour sur trois affaires – Mathieu Rigouste, Laurent Theron, Lamine Dieng – qui racontent des luttes exténuantes, mais essentielles.

– Aurélie Garand, « vaincue, mais pas domptée » - Le 30 mars 2017, Angelo Garand, un Voyageur de 37 ans, est abattu chez ses parents par le GIGN. Malgré les zones d’ombre qui entourent sa mort, aucun procès ne se tiendra. Six ans plus tard, Aurélie, la sœur d’Angelo, continue le combat, dénonçant les “permis de tuer” et le racisme systémique.

Côté chroniques & culture

– « Les murs sont comme des preuves matérielles d’absence de solution sociale » - Le collectif roubaisien La Friche vient de sortir Écoute les murs tomber, un long métrage documentaire sur les murs qui, de Calais à Marseille, enferment les corps et les esprits.

– « Quand les femmes ont soif de bière et d’égalité » - Maltriarcat est un rafraîchissant essai qui rappelle la place des femmes dans le développement de la boisson fermentée et propose des pistes pour ne pas laisser les hommes continuer à se l’accaparer.

– Révolution anticoloniale en Indonésie - Dans Revolusi, David Van Reybrouck retrace la lutte de la jeunesse indonésienne contre le colonisateur néerlandais.

– "Putain de chronique" #15 : Et surtout : joyeuses fêtes ! – Yzé Voluptée est travailleuse du sexe. Escort, réalisatrice et performeuse porno-féministe, elle chronique dans ces colonnes son quotidien, ses réflexions et ses coups de gueule. La réalité d’Yzé n’est pas celle des personnes exploitées par les réseaux de traite ou contraintes par d’autres à se ­prostituer. Son activité est pour elle autant un moyen de subsistance qu’un choix politique.

– "Aïe tech" #5 : La toile n’est plus à peindre – Mois après mois, Aïe Tech défonce la technologie et ses vains mirages. Cinquième épisode dédié à la ­trajectoire d’un des hérauts de l’internet libre, Aaron Swartz, disparu il y a dix ans.

– Mais qu’est-ce qu’on va faire de... Willy Schraen ? - La chronique « Mais qu’est-ce qu’on va faire de... ? » dresse le portrait en peu de mots d’une tête à claques, d’une crevure, d’un faux-frère, d’un rapace, d’un boursouflé de l’ego, d’un crétin médiatique, d’une star des ordures...

– Cap sur l’utopie – Une belle insurrection, c’est déjà la révolution – Noël Godin nous parle de trois livres-torpilles hissant le pavillon noir.

– Émilie in Marseille - Ça fait un bail que la dessinatrice et camarade Émilie Seto participe à CQFD, pour notre plus grand bonheur. On profite de la récente sortie de son recueil de dessins et textes consacrés à Marseille, Tu es chez toi ici, pour revenir sur quelques nuances de son travail – 13 en beauté.

Et aussi...

– L’édito – « Israël, de mal en pire »

– Ça brûle ! – « Les graphistes rêvent-ils de moutons électriques ? »

– Les bonnes nouvelles du mois

