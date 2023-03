Mais qu’est-ce qu’on va faire de... Willy Schraen ?

« Si on interdit la chasse le dimanche, cela risque de faire augmenter les féminicides. » En vrai, lorsque ces mots attribués à Willy Schraen, le patron de la puissante Fédération nationale des chasseurs (FNC), ont circulé sur Twitter en janvier dernier, on a mis quelques minutes avant de vérifier la source et découvrir qu’ils émanaient d’un compte parodique… C’est qu’avec le boss des crosses on peut s’attendre à tout, et donc au pire. La liste de ses provocations est longue comme le canon d’un calibre 12. Pour 2022 on lui doit : une invitation « à se promener chez eux »1 aux marcheurs du dimanche effrayés à l’idée d’être pris pour des sangliers ; un numéro de haute-voltige complotiste sur fond de campagne des législatives, « On nous parle de canicule, d’écologie... bizarrement dans l’entre-deux-tours ! Les rapports du Giec qui sortent tous les trois jours quand on est dans les élections, ça commence à bien faire aussi2 » ; une minimisation mensongère des victimes d’accidents de chasse, « moins d’une par an », affirme-t-il, quand l’Office français de la biodiversité recense, pour la saison 2020-2021, 80 accidents de chasse dont sept mortels, et souligne que la part de non-chasseurs parmi les victimes ne cesse d’augmenter3 ; et, in fine, pour en revenir à la possible interdiction de la chasse le dimanche, cette sortie lourde de sous-entendus : « Je ne vous donne pas cinq ans et vous avez la ruralité à feu et à sang »4. Dans la bouche d’un gus qui peut revendiquer le soutien de plus d’un million d’adhérents armés, on imagine le tableau promis : si Willy Schraen n’a que peu goûté les Gilets jaunes (il aime l’ordre, Willy), on comprend qu’il lâcherait volontiers ses Gilets oranges sur les ronds-points, et pas la crosse en l’air… Message reçu à l’Élysée, l’idée d’une interdiction dominicale a été recalée.

⁂

Méfiance donc, car derrière ses rodomontades, on a là un client qui aime fricoter avec les politiques, guère avares de largesses à son encontre, surtout Macron. Son premier quinquennat ne fut qu’une suite d’amabilités : division par deux du prix du permis de chasse qui, passant de 400 à 200 euros, a attiré de nouveaux pratiquants et bien rempli les caisses de la FNC, pas d’interdiction de la chasse à courre, dérogations de tir sur certaines espèces protégées. Ajoutons à cela un gros cadeau en espèces sonnantes et trébuchantes : les aides publiques à la FNC sont passées de 27 000 euros par an en 2017 à… 11,4 millions en 2021 ! Certes, une loi sur la réforme de la chasse en 2019 a opéré un transfert de missions de l’État vers la fédération et fait mécaniquement augmenter le montant des subventions allouées, mais en ces temps de disette publique les « viandards » semblent particulièrement chouchoutés…

⁂

Le pire, c’est qu’avec toutes ces attentions, le Willy prend la confiance : en février 2022, il initie une pétition, « Pour la fin de la réduction fiscale pour les dons aux associations qui utilisent des moyens illégaux contre des activités légales », qui recueille les 100 000 signatures nécessaires pour qu’une mission sénatoriale ad hoc se crée et qu’il soit auditionné sous les ors de l’hémicycle. Bilan : en décembre, le Sénat rend ses conclusions et « souligne qu’il n’est pas acceptable que des associations qui commettent des infractions bénéficient indirectement d’un soutien public via la réduction d’impôt pour les dons ». Dans le viseur, les associations de défense de l’environnement qui auraient l’idée de mettre des bâtons dans les cartouchières, comme par exemple la Ligue de protection des oiseaux ou Greenpeace, noms honnis par Willy Schraen. Car lui, il répète à l’envi que « les chasseurs sont les premiers écologistes de France », et tant pis pour les dommages collatéraux. Vous avez demandé l’éco-fascisme ? Willy est là pour vous répondre !

Frédéric Peylet