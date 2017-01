2017, année disco

(Musique macabre) Et voilà, c’est 2017, année d’élection, de commémoration et de désillusion. Un an de plus à vieillir et à pleurer sur les pertes et les décombres de nos belles jeunesses en allées… (Bruit de disque rayé : Ztruittt !) Po-po-po ! Qu’est-ce que quoi ? C’est fini ces lamentations, oui ? 2017, ça sera une année très chouette ! (Musique joyeuse !) À l’image de notre premier dossier de l’année, « Quand la musique cogne, cogne, cogne », CQFD compte attaquer en fanfare ! Boum tchaka boum ! 2017, année punkette, on ira pas voter mais cueillir les pâquerettes ! 2017, année champêtre, on ira à la ZAD en mobylette ! 2017, année parfaite, sur La Plaine on chantera à tue-tête ! 2017, année qui pète, des révolutions sont toujours prêtes ! Ambiance guillerette et deuxième tournée de Clairette, 2017, ça sera la fête !

Au chapitre des bonnes résolutions de l’équipe de CQFD, décidée lors d’une réunion de fin d’année au parfum de poissons séchés et fumés : toujours plus d’aventures racontées en épais dossiers (l’informatisation du travail, les Ports, la Lutte contre le racisme, « Démocratie », les Périphériques (Dom-Tom), Art et Politique…) et toujours plus de reportages et d’enquêtes à travers la France, le monde, jusqu’à Marseille !

Mais aussi un nouveau projet top secret au nom de code plein de mystères : « Palimpseste » ! La prophétie raconte que ce projet devrait nous mettre à l’abri du besoin… à moins que Julien Tewfiq nous mène en bateau ? (Affaire à suivre.) Bref, chère lectrice, cher lecteur… Bonne et heureuse année à toi !

(Ce ça brûle a été validé par le professeur Émile Coué.)