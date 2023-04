Pourquoi les gueux sont-ils si méchants ?

En ces temps de contestation sociale éructante, les Français expriment parfois des trucs pas sympas sur les riches. De quoi révolter les médias réactionnaires.

Les riches en France ont un problème. De taille. Jugez donc : ils ne sont pas aimés. Et franchement, ça commence à bien faire, merde alors ! C’est pas qu’ils le vivent mal ou craignent pour leurs miches, mais c’est mauvais pour l’économie, nom d’un carré Hermès. L’analyse est fort bien résumée par le titre d’un article des Échos (06/02) : « La détestation des riches est une impasse ». Tout est dit : on fonce dans le mur. Il vous en faut plus ? Lisez donc l’entretien du sociologue conservateur Jean Viard dans Le Figaro (17/10/2022), « La haine du riche est aujourd’hui très problématique ». Quant à Laurent Alexandre, l’urologue transhumaniste taré préféré des plateaux TV, il martèle sur BFM TV (26/01) qu’« il faudrait plus de milliardaires », et qu’à force de « discours anti-riches », ces derniers vont créer leurs entreprises hors de France. Diantre. L’heure est grave. Pourquoi ne pas critiquer la remise de la Légion d’honneur à Jeff Bezos tant qu’on y est ?

Et tous ces pauvres riches bienveillants de se gratter la tête. Pourquoi tant de haine ?

Et tous ces pauvres riches bienveillants de se gratter la tête. Pourquoi tant de haine ? Serait-ce que les fortunes des milliardaires s’envolent1 quand d’autres n’arrivent pas à boucler leurs fins de mois ? Mhhh. Peu probable. D’ailleurs le boulot d’Oxfam qui documente ce ruissellement inversé serait une forme de « richophobie », nous informe L’Express (23/02),puisqu’il « triture les faits et les données ». Satanés tritureurs. Mais quoi, alors ? Eh bien ! c’est simple : c’est une tradition française. À Causeur, ils titrent ainsi « Haine des élites et misérabilisme, une plaie bien française » (02/02). Ce qu’explique fort bien une « note » d’un certain Olivier Galland, sociologue de son état, pour l’agence Telos : « La détestation des riches : une spécialité française » (26/01). Il y parle de morale catholique et de marxisme mal digéré, cite saint Thomas d’Aquin et l’historien Jacques Le Goff, pour en arriver à la conclusion que c’est, grosso modo, un particularisme français.

Sa courte, mais bavassante, note est tellement épatante qu’elle est reprise un peu partout dans la presse des richoux. Même Slate la repompe sous le titre « La détestation des riches fait partie du fonds culturel français » (29/01). Et le sieur Galland d’enfoncer le clou dans un entretien au Point sobrement intitulé « Pourquoi les Français détestent les riches » (31/01) : « Punir les riches ne servira pas à grand-chose. Ce n’est que par l’éducation que les pauvres vont accroître leurs chances de sortir de la pauvreté. »

Voilà, c’est simple : l’éducation. Ils n’ont plus de pain ? Qu’ils mangent du Jacques Le Goff. De toute manière, Le Point a commandé un sondage non trituré au très reconnu institut Cluster 17, qui dit que, surprise, « Les Français ne rêvent pas d’une France sans milliardaires » (07/02). Bon, bah, cool alors. La guillotine est repoussée.

Émilien Bernard