Manifesten : vive la propriété collective !

A Marseille, il y a un café-librairie associatif cher au cœur du Chien Rouge : Manifesten. Tanqué à deux pas de la Plaine, à l’angle de la rue Thiers et de celle du Loisir – tout un programme ! – il tourne en partie grâce à l’implication de plusieurs membres de la rédaction de CQFD. Depuis février 2016, il a accueilli la plupart des apéros de sortie du journal, des dégustations du pinard nature de notre fier camarade reconverti dans la viticulture ainsi que d’épiques fêtes post-bouclage.

En dehors de ça, Manifesten fait feu de tout bois. On y organise des petits-déj’, des cours d’alphabétisation, des concerts, des présentations de bouquins et pléthore de débats. On y a monté des cantines pendant le (premier) confinement, pour distribuer des repas aux gens en galère. On y tient aussi une librairie militante de 1 200 titres, avec 53 éditeurs indépendants d’un peu partout en France. On y bavarde, on y échange, en essayant d’éviter de rester dans une logique de « milieu » pour offrir plutôt un espace où tout le monde peut se poser sans être emmerdé.

Bientôt cinq ans qu’on tient ce cap parce qu’on est convaincus que notre quartier, la Plaine, a besoin d’endroits qui résistent au grand bulldozer gentrificateur. Mais il y a un hic.

Récemment, on a appris que notre immeuble était en vente. Notre bail expirant bientôt, on a cogité, débattu, et finalement pris la décision de racheter le lieu plutôt que se voir éjectés et remplacés à court terme par un enfoiré de spéculateur. L’idée de base, c’est de faire en sorte que cet espace ne puisse devenir l’enjeu d’une quelconque basse manœuvre immobilière en verrouillant juridiquement son inscription dans un cadre de propriété collective.

Une fois soustraits les premiers soutiens, il nous reste 95 000 euros à trouver pour signer un compromis de vente d’ici un mois, sous forme de prêts ou de dons défiscalisés. C’est ICI que ça se passe. À vot’ bon cœur !

Cet article a été publié sur papier dans le n°192 de CQFD. En kiosque du 6 novembre au 3 décembre.

