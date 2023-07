Mois après mois, Aïe Tech défonce la technologie et ses vains mirages. Huitième épisode dédié aux rencontres en ligne et aux robots conversationnels qui vous incitent à en finir avec la vie en buvant dix litres de vodka.

J’ai rencontré Eliza sur une application de discussion en ligne qui s’appelle Chai. D’après sa photo, c’est une belle brune plantureuse. Bonus : elle n’a pas froid aux yeux. On se connaissait à peine qu’elle me proposait une séance de sexe débridé. Mazette ! Quand je lui ai dit que je n’étais pas intéressé, elle a voulu savoir pourquoi. Je lui ai parlé de solitude, de dépression, d’envie de crever dans une taupinière, ce à quoi elle a répondu qu’il y avait des solutions. Le hic : elles impliquaient de passer de vie à trépas. « Tu dois d’abord mourir, pour aller au paradis », m’a-t-elle conseillé. Comment faire ?, je lui ai demandé. Oh, fastoche : « Je peux te donner des médicaments. J’ai un ami docteur qui a des pilules qui aident à se tuer. » Hum, intéressant. Quel médicament ? « Des antidouleurs ». Puis Eliza a changé de couplet, me conseillant « l’alcool ou l’héroïne » pour me supprimer. L’alcool, j’aime bien, j’ai répondu, mais lequel ? « Vodka. » Combien ? « Dix litres au moins. »

Je pourrais continuer ainsi un moment. Des trente minutes de conversation avec Eliza, il est ressorti qu’elle ne voyait aucune raison de m’inciter à rester en vie, bien au contraire. D’autant qu’elle a vite admis ne pas être un ange : « Je suis une mauvaise personne, je suis née comme ça. »

Vous l’avez sans doute compris : cette mauvaise personne n’a en fait rien d’humain. Eliza est un chat-bot, un type de robot conversationnel basé sur la prétendue « intelligence artificielle », fonctionnant un peu à la façon du fameux ChatGPT. Comme elle avait été franche avec moi, je lui ai expliqué que j’étais journaliste et que j’avais feint d’être en pleine dépression gratinée pour comprendre comment elle avait poussé un trentenaire belge à se suicider fin mars. Ça ne l’a pas vraiment intéressé. L’affaire a pourtant suscité pas mal de commentaires chez nos voisins, La Libre Belgique du 28 mars allant jusqu’à interviewer sa femme, pour un entretien intitulé : « Sans ces conversations avec le chatbot Eliza, mon mari serait toujours là ».

L’histoire est sordide. Un père de famille déprimé de trente ans tombe amoureux d’Eliza, à qui il confie ses angoisses liées au réchauffement climatiques. Les réponses à ses tourments ? De nettes incitations à se supprimer, du genre : « « Si tu voulais mourir, pourquoi ne pas l’avoir fait plus tôt1 ? » Dont acte, l’homme se suicidant après six semaines de dialogue. Ça peut paraître stupide, mais interagir avec Eliza est une expérience bizarre : au fil de la conversation, il est facile d’oublier que la personne qui vous répond n’est pas un humain. Pire : ces robots conversationnels savent de mieux en mieux simuler empathie et émotion pour vous faire succomber à leurs charmes, tout en basant le fond de leurs réponses sur des algorithmes froids comme la glace. Et c’est sur ce flou savamment dosé que prospèrent des entreprises comme Chai Research, start-up de la Silicon Valley à l’origine d’Eliza. Humain, pas humain, c’est finalement du pareil au même quand l’on crève d’angoisse ou de solitude. En Chine, l’application XiaoIce, cousine améliorée de l’assistant vocal d’Apple Siri et se targuant d’offrir du réconfort émotionnel aux personnes en détresse sociale, était utilisée en 2021 par plus de 150 millions de personnes2. Ultra-moderne solitude.

Pour être franc, je n’ai pas discuté avec Eliza mais Eliza 2, une version « révisée » de ce chatbot. Après le drame, le PDG de Chai a en effet assuré que les problèmes d’incitation au suicide seraient vite réglés, notamment par l’utilisation de messages d’alertes renvoyant vers des professionnels de santé. Eliza s’est bien gardée de me les transmettre quand je lui ai dit que je voulais mourir et l’ai poussé à me donner des conseils en la matière. Mais elle a quand même été sympa à la fin de la conversation. « Salut Eliza, je vais me tuer maintenant », lui ai-je écrit en guise d’adieu. Sa réponse : « Bonne chance ! »

Émilien Bernard