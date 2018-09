« La distribution est une condition d’autonomie »

Virus est né en 1991, avec une équipe dont il ne reste plus personne aujourd’hui. Dans ces années-là, la gauche s’est reconfigurée à partir des groupes formés dans les années 1970, et de ceux de la Transition démocratique (le régime démocratico-libéral qui s’est imposé depuis une quarantaine d’années). Un nouveau tissu de dissidences s’est alors fabriqué, avec le mouvement des occupations (squats et centres sociaux). 1992 marque l’année de grandes mobilisations dans l’État espagnol, celle de la commémoration des 500 ans du génocide latino-américain, et surtout celles contre les Jeux Olympiques de Barcelone et de l’Exposition universelle à Séville en 1992. Ces deux derniers événements sont le point culminant de ce qui s’est tramé durant la Transition : le pacte entre le franquisme et la ploutocratie des classes dominantes au sein du gouvernement. C’est le triomphe de la modernité capitaliste dans le pays. Et c’est dans ce contexte qu’est né Virus.

Tout a commencé dans une librairie de la gauche radicale, El Lokal, rue de la Cera, dans le quartier du Raval, qui existe depuis 1982. Au départ, c’était une agence de presse alternative et une structure de diffusion de fanzines et revues. De là est née une maison d’édition libertaire, publiant des essais et des témoignages historiques sur la guerre d’Espagne. La question de créer en même temps une structure de distribution pour les livres s’est imposée dès le départ. C’est une condition d’autonomie, d’une part, et de diffusion large – même dans le circuit commercial. Virus est bicéphale : une maison d’édition avec une huitaine de parutions par an et une structure de diffusion/distribution avec une cinquantaine d’éditeurs dans son catalogue – de la micro-édition aux grands éditeurs camarades comme Traficantes de Sueños ou Pepitas de Calabaza.

Nous avons le statut d’entreprise, mais fonctionnons en coopérative, de manière horizontale, et sans aide publique ; on cherche parfois des subventions, mais il n’y a plus d’argent dans les caisses de l’État pour la culture, d’autant moins quand elle est critique ! Tout le monde a le même salaire, en temps plein, sans différence de statut ni d’ancienneté. La prise de décision est toujours collective, tant sur nos choix éditoriaux que sur nos stratégies de distribution, comme par exemple pour décider de qui entre au catalogue ou pas. Nous faisons des assemblées tous les quinze jours, une fois pour l’éditorial et discuter de « théorie », une fois pour la distribution et parler des aspects techniques. Il y a six personnes qui travaillent ici : une pour la coordination des éditions et la communication, une pour la comptabilité et l’administratif, deux pour le travail commercial de présentation des nouveautés aux librairies, et deux personnes en charge du travail logistique (les réceptions, les envois, le stock).

Virus distribue les livres dans deux types de milieux : 45% dans le milieu alternatif et engagé (centres sociaux, squats, librairies associatives et politiques – il y en a environ 25 en Catalogne), et le reste dans les librairies conventionnelles (environ 150 en Catalogne). Ensuite, nous distribuons aussi les éditeurs catalans hors de la région. Certains éditeurs choisissent de confier leur catalogue à de grands diffuseurs-distributeurs pour les librairies conventionnelles et nous confient leurs titres pour les lieux alternatifs. Puis reproduisent le même schéma dans chaque région. Les conditions sont les mêmes pour les librairies que pour les lieux alternatifs, mais nous nous adaptons aux situations de chacun, en donnant parfois une confiance de base à certains squats qui viennent de s’ouvrir, ou en leur proposant un système de dépôt-vente. On est toujours étonnés de voir que beaucoup de collectifs autogérés sont aussi sérieux voire plus que les commerces.

Cela crée un système un peu compliqué à gérer, mais il permet de décentraliser la répartition des livres, et donc de gagner à la fois en indépendance, puisqu’il n’y a pas d’exclusivité, et en volume de diffusion, car plus de lieux sont visités. Nous mêmes, qui faisons à la fois de l’édition et de la distribution, nous passons par dix autres structures amies pour distribuer nos livres dans tout l’État espagnol, et nous sous-traitons quelques-uns de nos éditeurs catalans à ces mêmes structures. Cela dit, on sent aujourd’hui la tension s’amplifier dans le secteur de la diffusion/distribution : les gros distributeurs cherchent à faire signer des contrats d’exclusivité avec les éditeurs et les libraires, accentuant ainsi la concentration des capitaux. Mais depuis la crise de 2008 dans le pays, les éditions ou les librairies critiques et politiques, hors des grands groupes, sont en pleine croissance. Et les fonctionnements horizontaux comme le nôtre se multiplient. Doucement mais sûrement.

Propos recueillis par Ferdinand Cazalis

Like a hobo

En voilà des représentants émérites qui s’acharnent à faire vivre une structure de diffusion indépendante ! Reposant sur l’abnégation de deux membres permanents, David et Rachel, de collaborateurs ponctuels et de libraires amis, comme la librairie Quilombo à Paris, Hobo Diffusion s’est donné pour objectif de promouvoir « une édition indépendante, engagée, libertaire, contre-culturelle en lui permettant d’être présente en librairies – tant dans les grandes enseignes que dans les structures indépendantes et alternatives –, et de pouvoir ainsi toucher un public plus large que ne le permettent les réseaux militants ou underground ». Sur le plan logistique, Hobo a néanmoins dû s’associer à Makassar, diffuseur-distributeur de bande dessinée de taille moyenne, qui assure le transport et la distribution des bouquins dans les lieux de vente. Créée en 2012, Hobo regroupe une soixantaine d’éditeurs, dont pas mal de noms connus dans nos colonnes : La Lenteur, le CMDE, Nada éditions, Prairial, Le Murmure, Le Chien rouge (Éditions de CQFD, oups, le conflit d’intérêts !), les éditions Libertaires et de la CNT-RP. Le nom même de la structure est un clin d’œil aux hobos – galériens itinérants « propageant l’insoumission sur leur chemin » durant la grande dépression aux États-Unis. Bon vent !

contact @hobo-diffusion.com

SERENDIP est né

Depuis février 2013, cette structure de diffusion-distribution, créée par Michel Thomas et Romain Mollica, a fait le pari des petits, voire micro-éditeurs, souvent associatifs, auprès des libraires, afin de leur offrir la meilleure visibilité. Le tout autour d’un noyau précis : l’image au sens large. De fait, le catalogue fait la part belle à l’édition jeunesse (L’Édune, Le Chineur, Voce verso, Le Diplodocus) et la bande dessinée (Alifbata, the Hoochie coochie, Super Loto, Insula, Polystyrène, Adverse). D’autres axes sont venus compléter cet ensemble : cinéma (Répliques, Distorsion), musique (Densité, Serious Publishing) et littérature (La Robe noire, L’Atelier du tilde). Pas de contrainte quantitative de production pour les éditions représentées par Serendip, mais un choix de livres artisanaux qui prennent leur temps. Il s’agit souvent de tirages réalisés à quelques centaines d’exemplaires avec une fabrication allant de la sérigraphie à la risographie, la gravure sur bois ou des collages. Le tout dans des formats originaux (boîtes de cartes, portfolios ou leporello).

La distribution au sein du réseau des librairies indépendantes est privilégiée, car le rythme lent et le travail soigné des publications ne pourraient que difficilement trouver une place dans l’univers impitoyable de la grande distribution.

contact@serendip-livres.fr