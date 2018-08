Dessine-moi les féminismes

Qu’est-ce qu’être féministe ? Dans cette belle BD, titrée Féministes : récits militants sur la cause des femmes [1], elles sont seize dessinatrices à répondre de façon bien différente. Théa Rojzman refusait les robes à dentelle et préférait sa casquette Ricard, qu’elle ne quittait jamais. Louison dessine l’interview d’une étudiante qui a choisi la prostitution comme travail, évoquant les questionnements des féminismes. Et Annaïg développe sa réflexion autour de sa voix et de son attirance pour les chanteurs. Parmi les courts récits, il y aussi le parcours du combattant d’une trans dans la vie courante – comment exister sans être ni homme ni femme quand on ne se reconnaît pas dans un genre défini. Et encore, l’histoire du vagin, un cours simple sur l’organe sexuel féminin, par Aurélie Bévière et Claudia Les Mains Rouges. Citons pour finir Christelle Pécout qui, revenant sur ces multiples identités, casse les rôles et lâche cette phrase percutante : « Les femmes soutiennent la moitié du ciel, disait Mao. Peut-être bien. Mais c’est la moitié au niveau du sol. »