Au sommaire du n° 212 (en kiosque)

Dans ce numéro de rentrée baignant dans des envies de mise au vert, un beau dossier « La grande évasion ? », qui interroge les envies de désertion du monstre ville et les initiatives collectives en milieu rural. Mais aussi : une mise au point sur la tentation du nucléaire, un entretien avec Kamel Daoudi « enfermé dehors » depuis trop longtemps, un long entretien sur les premières heures de la résistance à l’occupant nazi, la dissection d’une frontière assassine, des cactus marseillais, une romancière oubliée écrivant à la dynamite…

– Monkeypox et travail du sexe : l’État au rapport – Mobilisé depuis le début de l’épidémie de variole du singe (monkeypox), le Syndicat des travailleur·ses du sexe (Strass) se démène pour garantir aux personnes concernées l’accès à la vaccination et arracher à l’État de quoi leur éviter une précarisation annoncée. Tour d’horizon des petites victoires décrochées et des difficultés rencontrées avec Thierry Schaffauser, coordinateur national du syndicat.

– Le nucléaire à l’agonie… mais à l’offensive – La moitié des réacteurs français ont passé l’été à l’arrêt mais le gouvernement voit toujours l’atome comme une filière d’avenir. Vanté comme une solution miracle au dérèglement climatique, le nucléaire y est surtout très vulnérable.

– Il s’appelait Omar – Le 15 juin dernier, dans les Alpes-Maritimes, Omar Elkhouli, Égyptien installé depuis treize ans en France, mourait après avoir essuyé des tirs de la police aux frontières. En état de choc, les quatre personnes qui l’accompagnaient ont néanmoins subi le sort arbitraire des personnes exilées arrêtées aux frontières.

– Kamel Daoudi : enfermé dehors – Libéré de prison en 2008 après avoir été condamné pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » islamiste, Kamel Daoudi est, depuis, assigné à résidence. On a échangé avec lui à l’occasion de la parution de son livre Je suis libre... dans le périmètre qu’on m’assigne (Éditions du bout de la ville, mai 2022).

– Mauvaise mine – En pleine ruée mondiale sur le lithium, un énorme projet de mine menace la petite ville de Cáceres (Espagne). Enterré début 2021 sous la pression d’une ample mobilisation populaire, le projet ressurgit aujourd’hui, greenwashé bien comme il faut.

– Résistance : « L’invention du passage à l’acte » – Avec leur bande dessinée-fleuve Des vivants, Louise Moaty et Raphaël Meltz (recherche historique et scénario), associés au dessinateur Simon Roussin, font revivre les premières heures de la Résistance française, via l’évocation des hommes et femmes ayant animé le réseau du musée de l’Homme (1940-1942). Entretien à trois voix.

– Seïf, 25 ans, mort on ne sait comment – Poursuivi en pleine nuit par un ancien policier devenu patron de boîte de nuit, Seïf Boulazreg est décédé le 24 juillet à Besançon dans des circonstances troubles. Le procureur a hâtivement conclu à une chute accidentelle, dont le jeune homme serait l’unique responsable. La famille n’y croit pas.

– La grande évasion : ras les villes, vive les champs ? –Introduction de notre dossier consacré aux tentations d’exode urbain et aux luttes en territoire rural.

– La chasse au colibri – Ce ne sont pas des révolutionnaires de la fourche ni des avant-gardistes autoproclamés, mais leur démarche est foncièrement politique. En s’installant dans un coin paumé de l’Hexagone il y a quelques années, les jeunes paysans et paysannes de la Grange aux Merles avaient en tête de proposer un autre modèle agricole, afin de le diffuser largement. Depuis, leurs réflexions ont évolué. Point d’étape.

– Ardèche : d’une utopie l’autre – Le « retour à la terre » s’inscrit dans une histoire déjà longue. Où, petit à petit, l’action des néo-ruraux transforme le visage des campagnes. On en parle avec la chercheuse Catherine Rouvière, autrice de Retourner à la terre – L’Utopie néo‑rurale en Ardèche depuis les années 1960.

– Cévennes : tiens, voilà du bidasse ! – Des mois de mobilisation n’y auront rien fait : à Saint-Jean-du-Gard, dans les Cévennes, plusieurs hectares de terres agricoles viennent d’être vendus à la Légion étrangère. Quatre militants reviennent sur cette lutte, qui a reconduit la distance entre « néos » et « locaux ».

– La tentation de la désertion – En ville, nombre de militants écologistes arrimés au bitume se prennent à rêver de campagne. Ici et là, ça cause lieux collectifs, camps de base, fermes... Au risque de se couper des luttes urbaines ?

– Éco-bourgeoisie ou barbarie – Dans le film As Bestas de Rodrigo Sorogoyen, en salles depuis le 20 juillet, un conflit tortueux oppose néo-ruraux écolos et paysans fachos. On en oublierait presque la place qu’occupe chacun dans les rapports de production.

– Prédatrice, de grand-mère en petite-fille – Le gilet orange, le fusil, les balles, les chiens qui aboient et le coup de feu qui part. Avec Le Sang de Ginette, très chouette documentaire sonore, Sonia Cabrita suit le chemin de son aïeule et s’initie à la chasse. Plutôt Bambi ou odeur de poudre ? En essayant de dépasser le clivage, une autre vision de cette pratique se dessine, loin des caricatures.

– Putain de chronique #10 : « Retourner au charbon » – Yzé Voluptée est travailleuse du sexe. Elle est à la fois escort, camgirl, réalisatrice et performeuse porno-féministe. Elle chronique dans ces colonnes son quotidien, ses réflexions et ses coups de gueule. La réalité d’Yzé n’est pas celle des personnes exploitées par les réseaux de traite ou contraintes par d’autres à se prostituer. Son activité est pour elle autant un moyen de subsistance qu’un choix politique.

– Cap sur l’utopie : « Camarades, précipitons les événements ! » (Durutti) – Une bien mauvaise nouvelle pour les propriétaires de la planète : deux de leurs plus irréductibles ennemis, Jann-Marc Rouillan, ex-fer de lance d’Action directe, et Ron Augustin, ex-activiste de la Fraction armée rouge, orchestrent désormais une redoutable collection anticapitaliste, « Au bout du fusil », aux éditions Premiers matins de novembre...

– Hélène Bessette, jamais vendue – Sur la couverture de son premier livre, Hélène Bessette (1918-2000), voulait un bandeau : « À vendre ». À l’époque (années 1950-1960), ça n’a pas marché. Le Nouvel Attila réédite petit à petit ses œuvres complètes.

– L’édito – « Abondance avec les loups »

– Ça brûle ! – « Baptême de feu »

– Les bonnes nouvelles du mois

