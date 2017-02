2016 : les bons comptes...

En direct de la rédaction : les chiffres viennent de tomber. C’est avec une certaine fébrilité que nous les découvrons en même temps que vous, chers lecteurs et chères lectrices, les résultats tant attendus. Voilà… Momo Brücke nous en fait la lecture à haute voix. Le comité de rédaction est pendu à ses douces lèvres. Hervé, le sourire en coin, semble les connaître déjà… Le suspense est haletant… Alors, alors… Virginie, notre vaillante diffuseuse en kiosque, nous livre le bilan de 2016 : on note une légère baisse des ventes en kiosque par rapport à 2015 (-9,5%) – ce qu’il faut relativiser au regard de la conjoncture actuelle des titres de presses d’opinion et d’info qui chutent de plus de 50% ! Pour rappel, 2015, « année Charlie » avait été particulièrement faste. En revanche, notre chiffre d’affaires a bondi de 8,4% ! Une croissance de notre richesse qui dépasse celle du PIB de la Chine ! De l’Inde ! Boom ! Par quel miracle ? Le passage à 24 pages et 4 euros qui ont rendu notre modèle économique viable. Alors, champagne ? Pas vraiment encore dans nos moyens, Clairette plutôt. Et surtout, si financièrement nous sortons la tête de l’eau, nous ne faisons pas ce journal pour la thune mais pour qu’il soit lu, diffusé, partagé, commenté, aimé ou haï ! Alors, pour nous, 2017 sera l’année des nouveaux horizons, des nouvelles rencontres, du porte-à-porte et du… Mais bordel, continuez à lire la presse papier avant qu’elle ne disparaisse dans les méandres de l’histoire !

Carnet rose : Nous saluons la naissance du petit Ernesto, très en avance sur son temps, souhaitons un bon rétablissement à sa maman et plein de bisous bisous aux parents, amis et grand frère !