Rubrique en grève

Darmanin qui interdit aux associations humanitaires de distribuer de la nourriture aux migrants dans le centre de Calais. Pompili qui réautorise les néonicotinoïdes tueurs d’abeille dans les champs de betteraves. Zemmour qui continue de cracher sa bile sur tous les écrans. Cette journaliste du Figaro qui assimile aux terroristes du 11-Septembre une étudiante donnant en ligne des conseils de cuisine pas chère, juste parce qu’elle a le tort de porter le voile. Ces députés qui quittent l’Assemblée parce que la représentante d’un syndicat étudiant invitée sur place porte elle aussi un voile (en toute légalité). Trump qui annonce de plus en plus clairement qu’en cas de défaite aux élections du 3 novembre, il n’acceptera pas de quitter le pouvoir...

Ça s’accumule un chouïa, non ? En tout cas, nous on s’interroge : ces malfaisants branquignols méritent-ils qu’on leur consacre un édito argumenté, une analyse fouillée décortiquant les bas ressorts de leur vilénie ? Notre réponse ce mois-ci : non. Basta, ça suffit. Qu’ils aillent tous se faire cuire les miches dans un bain de sauce piquante. Et qu’on se le tienne pour dit : jusqu’à nouvel ordre, cette rubrique est en grève.

Cet édito en grève a été publié sur papier dans le n° 191 de CQFD, en kiosque du 2 octobre au 5 novembre. En voir le sommaire.