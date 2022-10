Kartokobri est un site internet fascinant. Lui rendre visite, c’est plonger dans un univers cartographique imaginaire poussant à l’addiction, tant chaque création est une pépite. La dernière en date s’intitule Extrême Bretagne : conséquences du Brexit, de la fonte des glaciers taïwanais et de la confusion des continents, et son titre seul suffit à rendre compte de la douce folie de son univers. Mais il y en a bien d’autres, notamment Le premier bar après la fin du monde, imaginée à quelques jours de la réouverture des troquets au printemps dernier, dans lequel le continent « Gin Toh » cohabite avec les étendues nordiques du « Spritzberg », pas loin du « Détroit de Bourring »…

L’homme qui réalise ces cartes s’appelle Julien Dupont, alias Kobri. Il est professeur d’histoire-géo dans un collège de l’agglomération lyonnaise et auteur de fictions radiophoniques (notamment dans feu l’émission Mégacombi, de Radio Canut). Il a été particulièrement productif lors du premier confinement, posant les bases d’un atlas « transconfinemental » de toute beauté, à raison d’une carte par jour.

Son approche se veut aussi ouverte que possible. Il dit « tenter de cartographier des choses aussi diverses que des romans californiens, la généalogie d’un club de foot loisir, l’arabe dialectal égyptien, la procrastination… », avec une vision de la carte comme « dispositif de mémoire, porteuse de récits et d’imaginaires ». On a choisi de publier sa belle représentation de L’Île de Rebelote (Covidésie française), consacrée à la saison 2 de la série planétaire Covid. Ceci dit, on aimerait bien ne pas avoir à publier dans quelques mois L’Île de la Re-rebelote. À bon entendeur...

=> Kartokobri.wordpress.com