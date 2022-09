God save the dead queen

Oh non, la reine est morte, c’est trop triste. Quelle chialance. Et je suis sûr que les Sex Pistols ont aussi écrasé une larme, eux qui avaient si bien su célébrer son Jubilé en 1977, crachant leur grinçant « God Save the Queen » sur les eaux sombres de la Tamise.

7 juin 1977, Londres. C’est jour de Jubilé pour la reine : 25e anniversaire de son couronnement. Les Sex Pistols ne sont pas prévus au programme ? Ils en profitent pour se faire de la promo sur son dos. Banni de la radio et de la télévision publique pour son attaque frontale contre l’institution royale, leur single « God Save the Queen » vient de sortir il y a quelques jours. Alors pour bien le proclamer à la face de l’Angleterre, ils acceptent l’idée de leur manager vampire proto-situ, Malcolm McLaren. Ce jour-là, ils embarquent donc avec une bande de dégénéré(e)s divers et joyeux sur un bateau appelé Queen Elizabeth. Accrochée au flanc du navire, une belle banderole : « La reine Elizabeth souhaite la bienvenue aux Sex Pistols ».

Ballottés sur la Tamise à quelques encablures de Buckingham, ils balancent un concert privé plein de rage et de fiel (voir le récit qu’en fait le grand Jon Savage dans la bible du punk anglais : England’s dreaming). Quand ils passent devant le parlement, bim, c’est « Anarchy in the UK » qu’ils jouent, c’est raccord. Et si tout ça finit dans un bordel sans nom, avec intervention de vedettes de la police, baston, arrestation, et si il y aurait beaucoup à dire sur « l’escroquerie » des Sex Pistols et leur récupération, reste une certitude : les paroles bien fielleuses de leur tube anti-monarchie (traduites ci-dessous) n’ont pas pris une ride dans un pays, où plus que jamais, les rêves d’avenir ont des gueules de cauchemar. D’ailleurs, le morceau a même été repris par Motörhead, la bande à feu Lemmy rejouant la geste des Sex Pistols pour leur clip, déambulant dans Londres sur un car pour touristes en entonnant ce crachat à la monarchie.

Dieu sauve notre reine, elle n’a rien d’un être humain...

⁂

Dieu sauve la reine

Son régime fasciste

Ils ont fait de toi un abruti

Une bombe H en puissance

Dieu sauve la reine

Elle n’a rien d’un être humain

Et il n’y aucun avenir

Dans les rêves de l’Angleterre

Ne te laisse pas dicter ce que tu veux

Ne te laisse pas dicter ce dont tu as besoin

Il n’y a pas d’avenir

Pas d’avenir

Pas d’avenir pour toi

Dieu sauve la reine

Et on le pense vraiment mec

On aime notre reine

Que Dieu la sauve

Dieu sauve la reine

Car les touristes c’est de la thune

Et notre figure de proue

N’est pas ce qu’elle paraît

Oh Dieu sauve l’histoire

Dieu sauve ta parade pitoyable

Oh Dieu tout puissant aie pitié

Tous les crimes sont payés

Oh quand il n’y a pas d’avenir

Comment le péché pourrait-il exister

Nous sommes les fleurs

Dans la poubelle

Nous sommes le poison

De votre machine humaine

Nous sommes le futur

Votre futur.

...

⁂

God save the queen

The fascist regime

They made you a moron

A potential H bomb

God save the queen

She’s not a human being

and there’s no future

In England’s dreaming

Don’t be told what you want

Don’t be told what you need

There’s no future

No future

No future for you

God save the queen

We mean it man

We love our queen

God saves

God save the queen

’Cause tourists are money

And our figurehead

Is not what she seems

Oh God save history

God save your mad parade

Oh Lord God have mercy

All crimes are paid

Oh when there’s no future

How can there be sin

We’re the flowers

In the dustbin

We’re the poison

In your human machine

We’re the future

Your future

...