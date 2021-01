Et maintenant, le fichage des opinions

Depuis début décembre, police et gendarmerie ont le droit de ficher les opinions politiques des individus qu’elles estiment susceptibles de porter atteinte à la « sé curité publique » et à l’intégrité des « institutions de la République ». Elles peuvent également recueillir les convictions philosophiques et religieuses, ainsi que certaines données de santé.

Le 4 décembre dernier, en pleine controverse sur la loi « Sécurité globale » et les violences policières, Emmanuel Macron ose déclarer sur Brut : « Je ne peux pas laisser dire qu’on réduit les libertés en France. » Le même jour, une paire de décrets gouvernementaux paraît en catimini au Journal officiel. Repérés par le site NextINpact, ils étendent drastiquement la portée de deux fichiers de renseignement territorial utilisés par la police et la gendarmerie [1] – selon le ministère de l’Intérieur, plus de 137 000 personnes y figuraient déjà début novembre.

Première source d’inquiétude : ces décrets augmentent le nombre d’individus susceptibles d’être fichés. Jusqu’alors, les agents n’avaient le droit de collecter des informations que sur les personnes représentant un risque pour la « sécurité publique ». Peuvent désormais être recensées toutes les personnes qui menaceraient la « sûreté de l’État » ou l’intégrité des « institutions de la République ». Des notions floues, ouvrant la voie à un fichage des plus massifs, d’autant que les éventuelles « victimes » et les proches des individus inscrits dans un fichier pourront également y figurer. Autre changement de taille : l’entrée dans ces bases de données des personnes morales (comme les associations) et des « groupements » (par exemple un collectif militant informel).

Pis encore, cette surenchère dans le fichage à tous crins permet de multiplier le type de données collectées. Si jusqu’ici les « activités » politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales étaient déjà susceptibles d’être répertoriées, désormais les forces de l’ordre ont tout le loisir d’enregistarer les « opinions politiques », les « convictions philosophiques [et] religieuses » ainsi que l’ » appartenance syndicale ». Mais aussi les « activités sur les réseaux sociaux », les « habitudes de vie », « les pratiques sportives », les « addictions » ou encore des « données relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques »... Cerise sur le gâteau : les procureurs auront désormais accès à toutes ces informations.

Un recours en cours

« Après les mobilisations contre des mesures régressives et répressives (réforme des retraites et proposition de loi “Sécurité globale”) et après les Gilets jaunes, ces décrets permettent à l’administration de ficher sans retenue des opposants politiques, leurs opinions et convictions et leurs problèmes de santé “révélant une dangerosité particulière” », s’indignent de concert le Syndicat des avocats de France et celui de la magistrature. Afin de faire annuler cette énième nouvelle mesure de surveillance, les deux organisations ont déposé un recours devant le Conseil d’État – au côté de la CGT, FO, la FSU, l’Unef et le Gisti. L’audience s’est déroulée le 23 décembre. À l’heure où ces lignes sont écrites, la décision est toujours en suspens.

Édit 5 janvier : Quelques jours après l’impression du numéro contenant cet article, le Conseil d’État a validé le lundi 4 janvier ces décrets gouvernementaux. Youpi...

Clair Rivière

