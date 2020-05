De la terre à la plume (et inversement)

Patrick Herman était paysan – sur le Larzac – et journaliste – au Diplo, entre autres, mais aussi parfois à CQFD. « Était », car il est mort fin mars à l’âge de 72 ans. Ses sujets de prédilection ? Les méfaits de l’amiante, les dangers du gaz de schiste, l’exploitation de la main-d’œuvre immigrée dans l’agriculture…

Chez nous, c’est la camarade photographe Yohanne Lamoulère qui le connaissait le mieux. Ils avaient même sorti un livre ensemble, La roue ou la noria des saisonniers agricoles, chez Khiasma Sud, en 2007. Après avoir appris la triste nouvelle, elle a écrit : « Patrick était journaliste et paysan, et cette double affectation était merveilleuse : la capacité de nourrir les usines en lutte et d’écrire des articles fouillés sur l’industrie agroalimentaire n’est pas donnée à tout le monde. À l’heure où nous voyons passer les premières annonces gouvernementales de réquisition des “réfugiés” pour aller “soutenir la profession agricole”, la mort de Patrick est comme un pied de nez. Allez niquer vos races. »

L’ensemble de l’équipe de CQFD s’associe à ce bel hommage.